Entscheidung über Finalteilnahme fällt bei Rockets in Essen

Krefeld. In Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft verlieren die Rockets zweites Play-off-Spiel in Krefeld mit 3:9. Kaarst hat bereits Finale erreicht.

Dass es Tage gibt, an denen nichts so richtig funktionieren will, mussten die SHC Rockets Essen im zweiten DM-Halbfinale der Best-of-Three-Serie gegen den Crefelder SC schmerzlich feststellen. Mit 3:9 unterlag der Essener Skaterhockey-Bundesligist unerwartet deutlich und vergab somit den Matchball für den Einzug ins Finale. Das entscheidende dritte Spiel findet nun am kommenden Samstag in der Hockey-Arena an der Raumerstraße statt (18 Uhr).