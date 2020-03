Essen. Schonnebeck erringt mit dem Tor in letzter Minute den wichtigen Derbysieg, Kray hadert dagegen mit dem 0:1. Denn auch die Gäste hatten Chancen.

Was für ein Finale! Die Spielvereinigung Schonnebeck setzte sich im Essener Derby vor 513 Zuschauern am Schetters Busch mit 1:0 (0:0) gegen den FC Kray durch. Marc Enger erzielte in buchstäblich letzter Sekunde den Siegtreffer für die Spielvereinigung.

Wieder war es dieser Enger. Wie schon in der Woche zuvor nutzte er die letzte Möglichkeit der Partie für den entscheidenden Treffer des Spiels. „Er ist einfach unersetzlich“, schwärmt Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies von seiner Nummer 33. „Auch wenn ihm 89 Minuten nichts gelingt, ist er in der 90. Minute da. Dieser Torriecher, dieser Instinkt ist einfach einmalig im Essener Fußball.“

Tönnies schwärmt von Torjäger Enger

Dabei war der Coach vom Spiel seiner Mannschaft bisweilen gar nicht so angetan: „Wir hatten eine zu hohe Fehlpassquote. Ab und zu haben sich Möglichkeiten ergeben, bei der wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Fußballerisch war es eigentlich ein schlechtes Spiel.“ Der Kampfeswille der Schonnebecker wurde dann jedoch unmittelbar vor dem Abpfiff belohnt.

Zumal es auch eine kleine Revanche fürs Hinspiel war. Damals hatten die Krayer in der Nachspielzeit die Partie zum 2:2 ausgeglichen. Tönnies: „Nichtsdestotrotz müssen wir uns steigern, um erfolgreich Fußball zu spielen.“ Viele Chancen sahen die Zuschauer am Schetters Busch ohnehin nicht. Die Partie lebte von der Dramatik und Spannung des torlosen Zwischenstands.

Krays Kevin Barra trifft nur die Latte

Die beste Torchance der Partie hatte der Krayer Kevin Barra, als er nach 67 Minuten aus knapp zehn Metern völlig blank zum Kopfball kam, aber nur die Latte traf. Der sportliche Leiter und Noch-Co-Trainer Mario Salogga haderte nach der Partie, dass die Krayer wieder einmal in der Schlussphase einen sicher geglaubten Punkt verschenkt haben: „Das ist bitter. Wir wollten uns nach der Niederlage gegen Niederwenigern anders präsentieren. Da waren wir vorne nicht konsequent und hinten löchrig.“

Systemumstellung fast erfolgreich

Anstatt im 4-4-2-System agierten die Krayer im Derby diesmal mit einem 5-3-2-System. „Wir wollten mit einer Systemumstellung alles besser machen. Bis zur 92. Minute hat es gut funktioniert“, so Salogga.

In der kommenden Woche bekommt es der FC Kray dann mit dem Tabellenführer SV Straelen zu tun. Für die Schonnebecker geht es ins Top-Spiel gegen den 1. FC Monheim.

Schonnebeck: Sprenger - Ogrzall (59. Barrera), Schneider, Ketastis, Abrosimov - Yerek, Denker - Müller (32. Cissé), Bosnjak, Kilav (62. Heppke) - Enger.

Kray: Delker - Dalyanoglu, Nguyen Nhu, Demler, Tomasello, Poznanski - Kern (81. Elouriachi), Rami (85. Tavio Y Huete), Kehrmann - Barra, Bouchama.

Tor: 1:0 Enger (90.).

Zuschauer: 513.