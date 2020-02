Drei Essener Nachwuchs-Judoka fahren zu DM-Titelkämpfen

Bei den westdeutschen Judo-Meisterschaften der U21 in Lünen gewann Lara Lewandowitz von der JKG Essen in der Klasse bis 78 Kilogramm den Titel und qualifizierte sich wie Justin Kappes (DJK Eintracht Borbeck) für die deutschen Einzelmeisterschaften in Frankfurt/Oder (7./8. März).

Ihren ersten Kampf gewann die Essenerin gegen Lea Reinecke (Holzwickede) vorzeitig mit Ippon durch einen Haltegriff. Danach behauptete sie sich gegen Miriam Nippel (Attendorn). Auch den finalen Kampf entschied Lewandowitz vorzeitig für sich und holte Gold. Für die junge Frau eine ganz besondere Leistung, weil sie derzeit einen Teil ihrer Ausbildung in Hennef absolviert, so dass sie nur eingeschränkt trainieren kann.

In höherer Gewichtsklasse gewechselt

Jessica Scholten und Marina Zapros (beide JKG) kämpften in Lünen in der Klasse bis 63 Kilogramm. Beide Frauen sind in der Gewichtsklasse erst zum Jahresende aus der Klasse -57 kg aufgerückt.. In einem ausgeglichenem Teilnehmerfeld gab es keinen Top Favoriten. Zapros gewann ihren ersten Kampf mit Ippon, verlor aber gleich in der zweiten Runde und musste in die Trostrunde. Sie belegte am Ende Rang sechs. Jessica Scholten hatten gleich in ihrem ersten Kampf verloren.

Lara Lewandowitz, Marina Zapros, Jessica Scholten von der JKG Foto: Ralf Drechsler

Nach fast einem Jahr Wettkampfpause startete Laura Remling (JKG) in der Klasse -70 kg. Nach der Auftaktniederlage ging es für sie in die Trostrunde. Nach anfänglicher Unsicherheit kämpfte die Essenerin ruhiger, siegte einmal und verlor anschließend. Den Kampf um Platz fünf wiederum gewann sie.

Niederlage gegen späteren Sieger

Justin Kappes (-66 kg) von DJK Eintracht Borbeck startete hochkonzentriert und gewann seine ersten beiden Duelle. Gegen den späteren Sieger Artur Hoffmann (JT Holten) unterlag der Borbecker dann im Haltegriff. In der Trostrunde konnte er aber drei weitere Erfolge einfahren und belegte Platz fünf. Da der Drittplatzierte dieser Klasse auf die DM-Teilnahme in Frankfurt/O. verzichten wird, rückt Justin Kappes für ihn nach.

Nach kleiner Unachtsamkeit verloren

Bei den Westdeutschen der U18 in Herne erwischte Felix Siepermann (-81 kg/ Eintracht Borbeck) einen sehr guten Tag. Lediglich einen Kampf verlor er durch eine kleine Unachtsamkeit. Nach drei Siegen belegte er den dritten Rang und qualifizierte sich ebenfalls für die deutschen Meisterschaften.

Der Borbecker Tom Kappes (-73 kg) gewann drei Kämpfe und verlor zwei, was für Platz fünf langte.