Die Rödinghausener waren bei RWE peinlich und arrogant

Essen. Das nennt man wohl „Klassischer Fall von Vorentscheidung“! Eine Vorentscheidung, die nicht auf das allgemeine Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga West bezogen ist, da sich dort ja ein Dreikampf Ostwestfalen gegen Oberhausen anbahnt. Eine Vorentscheidung jedoch, was unsere eigenen Rot-Weissen Hoffnungen anging, eben auch bis Saisonende ganz oben mitmischen zu können.

Am Vorabend wurden noch zwei neue Spieler ausgepackt

So ganz ist diese Hoffnung natürlich noch nicht gestorben, irrational betrachtet, kann im Fußball über Wochen hinweg sehr viel passieren. Guckt man jedoch mit klarem Kopf auf die Tabelle und die Stabilität der einstigen Kontrahenten, so wäre es schlicht arrogant zu konstatieren, dass wir vorerst noch mit im Rennen sind. Eigentlich war an diesem 113. Geburtstag des RWE alles für eine schöne Geburtstagsfeier angerichtet. Zumal in den Tagen zuvor und am Vorabend selbst noch zwei neue Spieler ausgepackt werden durften. Ersten kritischen Stimmen, die da rufen, warum nicht schon eher verpflichtet?, darf man entgegenhalten: Weil eben nicht eher gefunden, da zu viele Faktoren berücksichtig werden müssen. So einfach ist das manchmal.

Innenverteidiger und Linksfuß Jose-Junior Matuwila kommt alleine schon deshalb wie gerufen, da Platzhalter Alexander Hahn im nächsten Spiel gesperrt ist. Die Mission für Maximilian Pronichev als Mittelstürmer dürfte noch um einiges schwieriger sein, erwartet man von ihm nichts anderes, als die Torflaute direkt zu beenden. Ich gebe aber zu bedenken, dass nicht jeder neue Spieler direkt den Haaland machen wird und hoffe, dass wir auf den Tribünen beiden Spielern die nötige Zeit zur Eingewöhnung geben. Herzlich willkommen!

Rödinghausen vermieste den 113. Geburtstag

Zurück zum Geburtstag: Diesen hat uns der SV Rödinghausen sportlich verdient vermiest! Egal, wie sehr sich der RWE auch mühte; drei Tore waren an diesem Nachmittag nicht drin. Die irritierende Platzwahl (warum zuerst auf die West?) gerade vorbei, der letzte Fan noch nicht mal an seinem Platz, und schon stand es 0:1. Der Engelmann ziemlich flott macht genau das, was wir bei den unseren so vermissen. Erst nach guten 30 Minuten hatte man sich wieder gefangen, und zudem für 15 Minuten richtige Hafenstraßen -Atmosphäre hinter sich.

Die Roten ackerten und mühten sich, aber in der 68. Minute dann hatte Pfanne nicht einen an der selbigen, sondern ebenfalls ein Tor auf dem Herd: 0:2! Der dann folgende Torjubel der Gästemannschaft offenbarte in Gänze ihren Charakter, denn diesen ausschließlich provozierend zu gestalten, sagt schließlich einiges aus. Schon viele Minuten zuvor und ganz besonders Richtung Schlusspfiff hin haben sich etliche Rödinghausen-Spieler um eine Nominierung zur „goldenen Himbeere“ durch die Mitglieder der Golden Raspberry Foundation beworben.

Bewerbung um die „goldene Himbeere“

Mit der „goldenen Himbeere“ werden stets die schlechtesten (Film-)Darbietungen ausgezeichnet. Wenn der Rödinghausener Kapitän von einer Mannschaft aus Männern spricht, kann er damit nur Flott- Hei- oder Engelmann gemeint haben. Da war nichts „mannhaftes“, das war einfach nur peinlich und provokant. Mit gütiger Mithilfe und Duldung des Schiedsrichtergespanns zudem. Wenn man sogar die eigene Physiotherapeutin anschnauzen muss, langsamer auf das Spielfeld zu laufen usw.. ich weiß nicht, ich möchte nicht in solch einer Mannschaft stehen.

Rödinghausen ist allein fußballerisch doch so gefestigt, so dass sie sich diesen Quatsch sparen können. Aber, Fußballer sind ja auch nur Menschen: Der eigene Erfolg ist gar nicht mehr so wichtig, wenn man sich an der Niederlage der anderen erfreuen kann.