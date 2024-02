Murat Aksoy hat ein großes Ziel: BG Überruhr will raus aus der Bezirksliga.

Blau-Gelb Überruhr will hoch: So soll der Aufstieg klappen

Essen In der Bezirksliga rollt wieder der Ball. Für Blau-Gelb Überruhr startet damit auch die Mission Aufstieg - und vielleicht patzt der Konkurrent.

Der amtierende Vizemeister Blau-Gelb Überruhr ist heiß auf den Wiederbeginn in der Bezirksliga. An diesem Sonntag trifft die Mannschaft von Cheftrainer Murat Aksoy zuhause auf den Abstiegskandidaten SC Velbert II - und dann soll die Mission Aufstieg beginnen.

Mit 44 Punkten aus 18 Partien spielte BGÜ eine hervorragende Hinrunde und liegt nur zwei Zähler hinter Primus Genc Osman Duisburg auf dem zweiten Tabellenplatz zurück. Wie die vergangenen Wochen waren? „Die Vorbereitung lief mittelmäßig“, so Aksoy. „Eine gewisse Zeit war der Platz gesperrt, dazu wurde ein interessantes Testspiel gegen Ratingen abgesagt, worauf wir uns sehr gefreut hatten. Es wäre toll gewesen, sich mit so einem starken Oberligisten zu messen. Aber die Mannschaft zieht trotzdem gut durch. Beim Training am Dienstag hatten wir richtig Feuer drin. Das hat mir sehr gut gefallen.“

Blau-Gelb Überruhr wird Velbert II nicht unterschätzen

Aus der Zielsetzung macht der 36-jährige Aksoy auch keinen Hehl: Aufstieg. „Dafür werden und müssen wir Woche für Woche hart arbeiten. Wichtig wird sein, dass wir in jedem Spiel fokussiert und konzentriert sind. Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen, auch nicht den SC Velbert II am Wochenende. Auch wenn sie ziemlich weit unten stehen, ist das eine unangenehme, talentierte Mannschaft, die tief verteidigt.“

Spekulieren kann Überruhr an diesem Wochenende möglicherweise auf einen Patzer des Spitzenreiters aus Duisburg: Schließlich steht für Genc Osman ein schwieriges Auswärtsspiel bei der DJK Sportfreunde Katernberg auf dem Programm. Katernberg zählt individuell zu den stärksten Teams der Liga. Der Fokus von BGÜ ist allerdings nur auf dem eigenen Spiel gegen Velberts U23 gerichtet. „Wir schauen nicht auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften, sondern nur auf uns“, betont Aksoy.

Alle anderen Bezirksliga-Spiele mit Essener Beteiligung:

TGD Essen-West – SuS Haarzopf (Freitag, 19.30 Uhr)

ESC Preußen – Duisburger SV (Sonntag, 13.15 Uhr)

SC Türkiyemspor – Vogelheimer SV (13.30 Uhr)

SC Werden-Heidhausen – RW Mülheim (15.15 Uhr)

Duisburg 08 – Tusem Essen

Mülheimer SV – SV Burgaltendorf (beide 15.30 Uhr)

