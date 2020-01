Essen. Zusammen mit seinem Bruder Jordi trifft er mit Tusems Reserve in Aldekerk auf seinen ehemaligen Verein. Letztes Spiel in der Hinrunde.

Besonderes Spiel für Tusem-Coach Nelson Weisz

TV Aldekerk - Tusem II (Sa., 19.30).

Letztes Auswärtsspiel für die Zweitvertretung des Tusem. Die Begegnung auf der Margarethenhöhe gegen BTB Aachen bildet in einer Woche den Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde für das Team von Nelson Weisz. Mit Rang acht und einem ausgeglichenes Punktekonto (11:11). Für den Coach hat das Spiel gegen den Tabellennachbarn (13:9) einen besonderen Reiz: „Wir wollen natürlich mit einem Sieg in das neue Jahr starten. Mein Bruder Jordi und ich treffen auf unseren ehemaligen Verein. Die Spiele in der Vogteihalle waren in den letzten Jahren spannend und sehr temporeich. Darauf stellen wir uns auch jetzt wieder ein. Besonders achten müssen wir auf Julian Mumme. Der Rückraumspieler ist torgefährlich.

Formkurve zeigt deutlich nach oben

Hinzu kommt das sehr gute Zusammenspiel mit seinem Bruder Jonas am Kreis. Mit Zwarg und Jentjens haben die Aldekerker zudem weitere gefährliche Rückraumschützen. Im Tor hat sich das Team von Trainer Nils Wallrath mit dem Krefelder Paul Keutmann verstärkt. Die Essener haben sich nach einer Durststrecke von 1:9-Punkten wieder gefangen. Die Formkurve mit dem knappen Erfolg gegen die HSG Siebengebirge und die Punkteteilungen gegen Köln Wahn und den Tabellenzweiten Korschenbroich zeigt deutlich nach oben.