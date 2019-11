Bei der SG Heisingen schrillen alle Alarmglocken

Essen. Trotz des Doppel-Spieltags haben die Essener nur wenig Hoffnungen auf eine Punkteausbeute. MTG Horst hat im Duell mit Düsseldorf gute Karten.

NRW-Liga Herren

Tus Rheinberg - SG Heisingen (Sa. 18.30); SG Heisingen – Borussia Düsseldorf II (So. 18.30, Jugendhalle Bahnhofstr,).

Spätestens nach der Heimniederlage gegen den Mitkonkurrenten Borussia Brand schrillen in Heisingen alle Alarmglocken. Hinzu kommt, dass der Doppel-Spieltag keinen dringend benötigten Punkteertrag verspricht. Selbst wenn Tus Rheinberg erneut seine Nummer eins, Nikolai Solakov, ersetzen muss, hat die SGH nur eine Außenseiterchance. Erst recht gilt das gegen die blutjunge Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf, die mit einem Sieg in dieser Nachholbegegnung auf Rang zwei klettern kann. Den Versuch, in den Spielen für eine Überraschung zu sorgen, will die Mannschaft aber unbedingt unternehmen.