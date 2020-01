Essen. Essener machen Titelrennen in der 2. Regionalliga spannend. Gastgeber kontrollieren von Beginn an den Gegner und lassen kaum Spannung aufkommen.

Adler Union gewinnt Topspiel und setzt sich an die Spitze

Adler Union Frintrop hat die Chance genutzt, die Spannung in der 2. Basketball-Regionalliga ist zurück. Mit einem sehr überzeugenden 85:69 (49:28)-Heimerfolg gegen den bisherigen Tabellenführer Fast Break Leverkusen zogen die Frintroper in der Halle Bockmühle mit den Rheinländern nach Punkten gleich und verdrängten sie von der Spitze. Die Essener haben im direkten Vergleich beide Spiele gewonnen.

Tabellenzweiter gegen den Liga-Primus - mehr Spitzenspiel geht nicht. Und die Gastgeber demonstrierten von Beginn an Entschlossenheit. Sie wirkten konzentriert und konsequent in der Verteidigung und ließen keine einfachen Körbe zu. Da die Frintroper auch offensiv solide und als Team agierten, zogen sie durch erfolgreiche Versuche von Tim Doll und Dennis Kopietz in Front. Patrik Paschke fand sein Händchen von der Dreier-Linie bereits in Halbzeit eins, so dass sich die Essener auf 34:20 absetzten.

Gastgeber lassen nicht locker und kontrollieren das Spiel

Die Adler ließen nicht locker, blieben intensiv und fokussiert in der Defense, so dass sie mit einem deutlichen Vorsprung in die Pause gingen.

Auch in der zweiten Halbzeit kam keine echte Spannung in der Bockmühle mehr auf. Routiniert zog der Gastgeber seine Kreise und ließ Leverkusen nie ins Spiel kommen. Kern, Bartels und Doll sorgten für eine deutliche 71:44-Führung.

Das Team vom Rhein suchte trotzdem noch einmal die Offensive, erhöhte das Risiko und kam so zu leichten Körben, doch die Routiniers Klotz, Henkel und Kern behielten angeführt von Spielmacher Tim Doll die Übersicht, so dass nichts mehr anbrannte.

Trainer fordert, weiter konzentriert zu arbeiten

Adler Union Frintrop hat mit dieser Leistung ein Ausrufezeichen gesetzt. Trainer Tobias Stadtmann war dementsprechend hochzufrieden: „Heute haben wir von Beginn an und über sehr weite Strecken intensiv und vor allem konzentriert verteidigt. Wenn wir das konsequent tun, können wir jedes Team der Liga kontrollieren.“

Aber Stadtmann weiß auch um die Schwächen: „Da wir auch ein Team mit Leistungsschwankungen sind, gilt es jetzt wieder die Emotionen zu kontrollieren und den Fokus auf die kommende Trainingswoche zu richten.“

So haben sie gespielt

Adler Union Frintrop - FB Leverkusen 85:69.

Viertel: 21:13, 28:15, 22:16, 14:25.

Frintrop: Doll 2, Kopietz 11, Miranda Martinez 6, Jawish (n.e.), Bartels 9, Schütte 6, Paschke 16, Klotz 11, Stadtmann, Kern 13, Henkel 11.