0:2! SGS hält bei Bayern gut mit - und verliert am Ende doch

München 60 Minuten spielte die SGS stark, dann waren die Bayern da: So gelang München der Sieg in der Frauenfußball-Bundesliga gegen Essen.

Eine Stunde lang wusste die SGS Essen beim Spitzenreiter der Frauenfußball-Bundesliga zu überzeugen. Gegen den FC Bayern war die Elf von Trainer Markus Högner sogar die bessere Mannschaft: Sie gewann mehr Zweikämpfe und hatte mehr Abschlüsse. Nur drückte sich das nicht im Spielstand aus. Und so kam wie zuletzt immer gegen die Top-Klubs: Die SGS stand letztlich mit leeren Händen da. Nach einer Standardsituation ging Bayern München in Führung und stellte mit einem Konter in der Schlussphase den 2:0 (0:0)-Sieg sicher.

Der FCB eröffnete die Partie und spielte erst einmal zurück. Die SGS jagte dem Ball in vorderster Reihe mit Ramona Maier und Laureta Elmazi sofort nach. Und das war keine Nebelkerze, sondern der Matchplan der Gäste. Sie zogen sich keineswegs zurück und ließen den Tabellenführer kommen. Die SGS verteidigte extrem hoch, um München schon im Spielaufbau zu stören. Ein mutiges Vorhaben, das aber zunächst aufging, weil die Gastgeberinnen beeindruckt wirkten. Annalena Rieke gab bereits nach zwei Minuten den ersten Torschuss ab.

SGS: Mut wird in München nicht belohnt

Nach der Anfangsphase deckte der FCB die Kehrseite der offensiven Ausrichtung der Gäste auf. Denn sie lud mitunter zum Kontern ein. Insbesondere nach Ballgewinnen. Bühl profitierte von einem solchen, lief mit Tempo auf Essens Jacqueline Meißner zu und kam nach einem Haken zum Abschluss – Außenpfosten (10.). Es blieb für lange Zeit die letzte nennenswerte Offensivaktion der Münchnerinnen. Gefährlich wurde es auf der anderen Seite: Maier brachte Elmazi in Schussposition, aber FCB-Torfrau Grohs parierte zur Ecke, nach der Meißner nur die Latte traf (12.).

Und es gab noch mehr Arbeit für Torfrau Grohs: Rieke setzte die FCB-Abwehr unter Druck und setzte mit ihrem energischen Nachsetzen Natasha Kowalski in Szene, doch Münchens Torfrau kratzte den Ball noch aus dem Winkel (24.). Bayern tat sich weiter schwer, in die Partie zu finden. Nach einem weiten Ball von Meißner liefen sich zwei Münchnerinnen gegenseitig um und schenkten so Elmazi eine Abschlussmöglichkeit, aber der Winkel war spitz und Grohs erneut auf dem Posten (32.). Mit 7:4-Torschüssen und 6:1-Ecken für die SGS ging es in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel war von der erwarteten Dominanz des FC Bayern keine Spur. Die SGS hielt weiter an ihrem Plan fest: Münchens Schüller kam kurz nach der Mittellinie an den Ball, wurde bei der Annahme aber schon von Meißner gestört. Allerdings sprang der Ball der Essener Kapitänin dabei an den ausgestreckten Arm. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf: Den Freistoß brachte Bühl scharf vor das Tor der SGS, wo Viggosdottir mitten im Hoheitsgebiet von Schlussfrau Sophia Winkler völlig unbedrängt zum Kopfball kam: 1:0 (54.).

Bayern ist nach der Führung gegen die SGS besser im Spiel

Schon in Frankfurt kassierte die SGS, die auch dort gut im Spiel war, nach einem Standard den entscheidenden Gegentreffer. Auch Bayern war bis zum Tor nicht die bessere Mannschaft. Doch in Rückstand merkte man den Essenerinnen dann schon immer mehr den enormen Aufwand an. Die Kräfte ließen merklich nach und die Beine wurden schwerer. Und die Gastgeberinnen zeigten nun ihre Cleverness, denn mit der Führung im Rücken beruhigten sie das Spiel und hielten den Ball in den eigenen Reihen. So kam die SGS nicht mehr gefährlich vor das Tor der Gastgeberinnen.

Eine eigene Führung im ersten Durchgang hätte möglicherweise zusätzliche Kräfte freisetzen können. So aber bestand in der letzten halben Stunde kaum noch Hoffnung. Und auf einen Lucky Punch in der Schlussphase konnte die SGS auch nicht setzen. Denn so weit ließ es der FCB nicht kommen. Nach einem weiten Ball auf den Flügel enteilte Schüller Lena Ostermeier, für die Laura Pucks aus dem Zentrum herausrückte. In diese Lücke stieß Damjanovic, die von Schüller perfekt bedient wurde, und mit dem 2:0 den Deckel drauf machte (79.).

FC Bayern München - SGS Essen 2:0 (0:0)

SGS: Winkler – Ostermeier, Meißner, Pucks, Sterner (84. Joester) – Piljic (70. Pfluger), Rieke (84. Göppel) – Elmazi (70. Enderle), Kowalski, Purtscheller (84. Berentzen) – Maier.

Tore: 1:0 Viggosdottir (54.), 2:0 Damjanovic (79.).

