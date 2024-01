Zweimal „nur“ Platz 4: Silschedes Frauen zeigen aber Willen

EN-Süd Das eigens ausgerichtete Hallenturnier sowie die Hagener Hallenmasters enden auf dem Blatt nicht wie erhofft. Das ist aber zweitrangig.

Ein bisschen schade fand es die Frauenmannschaft des FC SW Silschede schon, dass sie nicht eine höhere Platzierung erreicht hat. Sowohl als Ausrichter des Gerald Cups als auch bei den Hagener Hallenmasters. Unter dem Hallendach wurde Silschede jeweils Vierter.

Drei Tage Turnier, drei verschiedene Blöcke mit Spielerinnen. So war es geplant, doch durch Erkältungen und Verletzungen war der Kader deutlich kleiner und mehrere Fußballerinnen waren an allen drei Tagen am Ball. Beim Gerald Cup in Gevelsberg verliefen fast alle Spiele des gesamten Turniers sehr eng und die Teams hatten Spaß. Der Ausrichter spielte zweimal unentschieden, gewann zweimal knapp und verlor einmal. „Wir wollten nicht, dass manche Spielerinnen gar nicht eingesetzt werden, obwohl sie da waren. Denn aus ihrem Block haben andere gespielt“, erklärt Trainer Ali Salame und ergänzt: „Den Spielfluss hat das nicht kaputt gemacht, er hätte aber besser laufen können.“ Nur zwei Gegentore sind eine positive Erkenntnis. Ebenso mehr Chancen als die Gegnerinnen.

Titelträger SV Hohenlimburg wird zum Stolperstein

Die Gevelsbergerinnen brauchten bei den Hallenmasters in der Ischelandhalle dagegen etwas Zeit, ins Turnier zu finden. In der Vorrunde verlor Silschede gegen Berchum/Garenfeld (0:1) und besiegte Fichte Hagen knapp (3:2). Im Halbfinale wartete Favorit SV Hohenlimburg, der letztlich das Turnier gewann. Bei der 1:4-Niederlage arbeitete Silschede in einem intensiven Spiel gut. „Wir hatten viele Torgelegenheiten und haben Hohenlimburg ins Schwitzen gebracht, nur leider nicht mehr getroffen“, sagt Salame, dessen Team im kleinen Finale Fichte Hagen unterlag (0:1). „Ich bin ein Trainer, der sagt: Man kann auch Spiele verlieren, es kommt aber auf die Art und Weise an, wie man sich verkauft hat. Das war gut und deshalb hat Platz vier für uns keine große Bedeutung.“

