Zwei Mal Gelb-Rot: VfB Schwelm enttäuscht gegen Kalthof

Schwerte/Schwelm. Das hatte sich der VfB Schwelm ganz anders vorgestellt. Statt dem Sprung aus dem Keller rutscht der VfB nun weiter in die gefährliche Zone hinein

Der Fußball-Bezirksligist VfB Schwelm hatte in den Vorbereitungsspielen und der Nachholpartie am vergangenen Sonntag eine kleine Erfolgsserie hingelegt. Die wurde am Sonntag beim SSV Kalthof beendet. 3:5 (1:2) endete die Partie vor gerade einmal 30 Zuschauern in der SSV-Arena.

VfB-Trainer Biniam Ghebremeskal war trotzdem mit der Mannschaftsleistung und Laufbereitschaft zufrieden. Schade nur, dass Abdulkadir Avan einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Ihm unterliefen nicht nur zwei Foulspiele, die zu Elfmetertoren führten, er kassierte zudem beide Male Gelb, was beim zweiten Foul Gelb-Rot bedeutete und die Schwelmer in der 83. Minute in doppelte Unterzahl brachte. Kurz nach der Pause hatte bereits Abdulrahman Kaddour die Ampelkarte gesehen.

Schwelm dreht die Partie – kurzfristig

Mit Fabio Kresse, der schon nach sieben Minuten gegen Salvatore Alliberti ausgewechselt werden musste, und dem erkrankten Darius d’Angelo fehlten dem VfB außerdem zwei erfahrene Akteure. Das konnte auch Kapitän Michael Hong-Gonzales mit einer ganz starken Leistung nicht kompensieren.

Nach 0:2-Rückstand brachte Rico Hein die Kreisstädter wieder ins Spiel, die nun durchaus die Partie dominierten. In Unterzahl schienen Alliberti und Stephensunny Chukwudi die Partie innerhalb von wenigen Minuten gedreht zu haben, doch der 3:3-Ausgleich und die 4:3-Führung für die Schwerter ließen nicht lange auf sich warten. Die Entscheidung war dann der zweite Strafstoß, der dem SSV Kalthof in der 83. Minute das 5:3 bescherte. Trotzdem konstatierte der VfB-Coach Biniam Ghebremeskal: „In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft – obwohl wir zwei Spieler weniger auf dem Platz hatten.“

