Zwei Hattricks! VfB Schwelm zeigt es dem Gegner so richtig

Schwelm. Der VfB Schwelm sorgt in der Fußball-Bezirksliga für ein wahres Torfestival, gleich zwei Spieler lassen es dabei dreifach klingeln.

Es war für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel. Wer da vorher auf ein Torfestival am Schwelmer Brunnen gesetzt hätte, wäre zweifellos belächelt worden. Doch genau das wurde die Partie zwischen dem VfB Schwelm und dem FC Hellas/Makedonikos Hagen. Am Ende stand ein 8:2 (3:0)-Kantersieg der Platzherren, die damit den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze halten, während die Hagener in die untere Hälfte abrutschen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Selten hat man die Schwelmer so effektiv und torhungrig gesehen wie an diesem achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga. „Wir haben in dieser Woche auch sehr daran gearbeitet, dass wir die Dinger vorne reinmachen“, erklärte Co-Trainer Antonio Lopez Torres. „Bisher haben wir die Angriffe oft nicht gut zu Ende gespielt“, sagte er. Chefcoach Sacha Odina hätte seine helle Freude an der Partie gehabt, ließ sich aber vertreten, weil er am Samstag mit der Familie zum Urlaub aufgebrochen war.

VfB-Keeper pariert

Am Torreigen beteiligten sich Angelos Pavlidis und Miguel Lopez Torres mit jeweils drei Treffern. Drei Chancen im ersten Durchgang bedeuteten drei Treffer. Dagegen waren die Gäste weit weniger effektiv. Sie hatten die ersten Tormöglichkeiten, ließen diese aber liegen. So tauchte der wieselflinke Konstantinos Karageonidis schon in der dritten Minute allein vor Torben Jörges auf, scheiterte aber am VfB-Keeper. Nur eine Minute später war es erneut Karageonidis, der nach einem Patzer Nermin Jonuzi auf und davon rannte – und diesmal das Tor verfehlte.

Die ersten 20 Minuten gehörten durchaus den Volmestädtern, auch wenn die Schwelmer sich robust in den Zweikämpfen präsentierten und ihnen viele Balleroberungen gelangen. Die Hellas-Defensive indes war aufmerksam und ließ zunächst nichts zu. Bis Lopez Torres auf der Torauslinie zwei, drei Gegenspieler austanzte, sein Schuss aus spitzem Winkel abgewehrt bei Pavlidis landete, der aus dem Hinterhalt wuchtig einnetzte (23.).

Schneller Doppelschlag

Noch vor der Pause nutzte Lopez Torres die Chancen Nummer zwei und drei und stellte innerhalb von 150 Sekunden auf 3:0 (42., 45.). Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen, kamen noch bissiger aus der Kabine als sie hineingegangen waren. Doch der vierte Treffer der Begegnung gelang wieder den Kreisstädtern. Eine abgewehrte Neda-Flanke nutzte Pavlidis erneut aus dem Hintergrund und markierte das 4:0 (54.).

Das ist sonst noch los im lokalen Fußball

Die Entscheidung? Mitnichten, Hellas steckte in dieser wichtigen Partie nicht auf. Trainer Samsonidis hatte nach der Pause den torgefährlichen Georgios Ntontos gebracht, der zehn Minuten nach dem 4:0 einnetzte (65.). Davon ließ sich der VfB aber nicht beeindrucken und Pavlidis machte seinen Dreierpack mit dem 5:1 rund. Damit erstickte der Kicker alle Hoffnungen der Gäste – auch die noch so vagen – im Keim (71.).

Lesen Sie auch: TuS Ennepetal rutscht weiter ab: Petkovic findet klare Worte

In der letzten Viertelstunde hatten die Hagener sich dann aufgegeben. Rico Hein, Miguel Lopez Torres und Fabio Kresse schraubten das Ergebnis auf 8:1 (77., 79, 85.), und der Sieg war endgültig perfekt. Ein Elfmeter, über den es keine Diskussion gab und den Alexandros Mavroudakis verwandelte, sorgte in der letzten Minute der regulären Spielzeit schließlich für den Endstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm