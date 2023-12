Zum Abschluss drehen Gevelsbergs Frauen nochmal richtig auf

Gevelsberg Keine Kompromisse: Die Landesliga-Handballerinnen der HSG fertigen den Nachbarn aus Wetter ab und gehen zufrieden in die Winterpause.

Mit einem souveränen Auftritt haben sich die Landesliga-Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede aus dem Handballjahr verabschiedet. Am Samstagabend setzten sie sich zuhause mit 30:19 (17:6) gegen die HSG Wetter/Grundschöttel durch und zeigten dabei von der fünften Minute bis zum Pausenpfiff die „wohl beste Leistung der bisherigen Saison“, so Trainer Thorsten Stephan.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Gevelsbergerinnen hatten sich im Vorfeld vorgenommen, mit viel Tempo zu agieren und den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen. Nach leichten Schwierigkeiten zu Beginn setzten sie genau das um, erzielten nach dem Gegentreffer zum 3:2 (6.) sieben Tore in Serie und sorgten dadurch früh für klare Verhältnisse. Trotz des Ausfalls von Nadine Kling standen sie in der Deckung exzellent und erarbeiteten sich viele Ballgewinne, die sie in gute Wurfgelegenheiten ummünzten.

Gevelsberg lässt sich nicht beeindrucken

Im aufgebauten Angriff gelang es den Gastgebern ebenfalls, sich gute Chancen zu erspielen und diese hochprozentig zu nutzen. „Wir haben das als Team sehr gut gelöst, mit dieser Leistung können wir sehr zufrieden ins neue Jahr gehen“, freute sich Stephan. Nach der deutlichen Halbzeitführung ließen seine Spielerinnen im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Die Gäste gaben sich nicht auf und traten deutlich besser als vor der Pause auf, gefährlich wurde es jedoch nicht mehr.

Wir haben das als Team sehr gut gelöst, mit dieser Leistung können wir sehr zufrieden ins neue Jahr gehen. Thorsten Stephan, Trainer des Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede

Die Gevelsbergerinnen verteidigten ihren Vorsprung souverän und ließen den Gegner nie näher als auf acht Tore herankommen. Auf einen kurzen Lauf der Gäste von vier Toren antworteten sie mit Treffern durch Katrin Conrad und Eva Hark, den Schlusspunkt setzte Frederike Meyer mit ihrem sechsten Treffer. Dank des vierten Erfolges am Stück geht die HSG mit 15:5 Punkten in der Spitzengruppe ins neue Jahr.

HSG: Krupinski, Graeber – Hark 7, Meyer 6, Hartje 4, Brockhaus 3, Rasidovic, Römer, Haar, Severin je 2, Conrad, Schwebel je 1

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm