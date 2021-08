Youngster aus Schwelm überraschen ältere Gegnerinnen

Kaum eine andere Schwelmerin fliegt so schön wie Laura Achenbach. Lana Andrada wartet gebannt auf den Ball.

Schwelm. Beachvolleyball: So schlagen sich die weiteren Duos von RE Schwelm.

Neben dem Silber von Britt Heisler und Svenja Mumm bei den Westdeutschen U19-Meisterschaften in Bottrop sowie der Teilnahme beim Profiturnier „Qualifiers Timmendorfer Strand“ von Jule Mantsch und Annika Berndt (wir berichteten) hatte RE Schwelm noch weitere heiße Eisen im Beachvolleyball-Feuer. So ging es bei den Westdeutschen U19-Meisterschaften in Bottrop den beiden Formationen aus der Kreisstadt – Achenbach/Andrada und Koberg/Läms – darum, sich gut zu präsentieren und nötige Punkte für die Westdeutschen der U16 zu sammeln. Beiden gelang das Vorhaben.

Punkte für U16-Meisterschaft

Laura Achenbach und Lana Andrada sorgten für eine Überraschung und belegten in der Endabrechnung Platz neun – als 15-jährige bei den U19-Meisterschaften. Als Neunte ist das RE-Duo damit in der Setzliste für Essen, wenn dort die U16-Meisterschaften stattfinden. Im Ranking ihrer weiblichen Jugendklasse machen sie zudem einen großen Sprung von 30 Plätzen auf Rang 53. Einen guten 13. Platz belegten am Ende Carlotta Koberg und Aurelia Läms, die dadurch einen Punktezuwachs von 16 WVV-Zählern einheimsten. Mit ihren 88 Punkten haben sie die Qualifikation für die U16-Meisterschaft mit Bravour gemeistert.

Erfahrung und Vorfreude

Beim B-Turnier in Duisburg stellte sich das Schwelmer RE-Duo Kathi Hans und Jule Frielingsdorf einer schweren Aufgabe. Bei der Premiere auf diesem Niveau mussten sie gegen die Favoritinnen Reuther/Gengenbach antreten, waren letztendlich chancenlos gegen die späteren Siegerinnen des Turniers. In den Spielen zwei und drei lief es wesentlich besser, auch wenn es knappe 1:2-Niederlagen waren. Die Endabrechnung: Platz neun, gesammelte Erfahrungen und die Vorfreude auf die nächsten Turniere.

