Wochenend-Tipps: Hier gibts den besten Sport im Südkreis

Schwelm. Laufern, wandern, radeln rund um Schwelm, ein Topspiel in der Kreisliga A und frenetische Fans im Sauerland: Die Sport-Tipps zum Wochenende

Im Handball und Volleyball ist die Herbstpause vorbei, die es im Fußball ohnehin nicht gibt. Doch auch abseits der Sporthallen und Sportplätze gibt es an diesem Wochenende wieder eine Veranstaltung, die Sportlerinnen und Sportler anlockt – und das sogar an der frischen Luft.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Rund um Schwelm

Egal ob laufend, wandernd oder radelnd kann am Sonntag die Kreisstadt Schwelm in einer größeren Gruppe umrundet werden. Die RE Schwelm bittet nämlich zur 45. Auflage des Freundschaftslaufs, los geht es um 9 Uhr am Sportplatz an der Rennbahn. Insgesamt 21,2 Kilometer und satte 650 Höhenmeter gilt es dabei zu überwinden.

Hier gibt es noch mehr Infos zur Veranstaltung

Fußball-Kreisliga A2

Standortbestimmung für die Spielvereinigung Linderhausen. Nach acht Spielen ist das Team von Trainer Marc Dülm noch unbesiegt, am Sonntag kommt der ebenfalls noch ungeschlagene Tabellenführer SC Wengern zum Topspiel zur Rennbahn. Anstoß ist um 15 Uhr.

Handball-Verbandsliga

Das ist mal eine Anreise, die in jedem Fall auch für die Zuschauer lohnenswert ist: Die HSG Gevelsberg/Silschede gastiert am Samstagabend um 19.30 Uhr bei der SG Ruhrtal in Arnsberg-Oeventrop in der Ruhrtalhalle, die aufgrund des frenetischen Publikums ein hart zu bespielendes Pflaster ist. Gevelsberg reist als klarer Favorit an, zeigte sich in der Vergangenheit aber auf fremdem Parkett nicht so dominant wie in der heimischen Halle West.

Fußball-Bezirksliga

Ex-Profi Dzenan Mucic könnte am Sonntag zum ersten Mal im Trikot des FSV Gevelsberg auflaufen, bei dem sich Trainer Lars Möske auf Abschiedstournee befindet. Gegen den Landesliga-Absteiger RW Lüdenscheid wollen Trainer und Mannschaft dafür sorgen, dass der Abstand zum Tabellenführer Sölde nicht größer wird. Anstoß im Stefansbachtal ist um 15 Uhr.

Fußball-Kreisliga A2

Derbyzeit am Hundeicken: Der FC Gevelsberg-Vogelsang empfängt den FC SW Silschede, in der Vergangenheit lieferten sich beide Teams immer wieder spannende und teils hitzige Duelle. Vogelsang schwächelt in dieser Saison ein wenig, konnte aber vier seiner sieben Punkte in Lokalduellen gegen Gevelsberger Teams holen. Wird der FCGV seinem Ruf als Derby-Experte am Sonntag um 15 Uhr gerecht?

Volleyball-Landesliga

Noch läuft es bei den Herren des TVE Vogelsang nicht so, wie gewünscht, erst ein Sieg aus drei Spielen sprang bisher heraus. Am Sonntag kommt der Vorletzte TSV Bigge-Olsberg um 15 Uhr in die Sporthalle West.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm