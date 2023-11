Winterwettkampf: Das besondere Sport-Event das verbindet

Ennepetal Sechs Turnvereine aus Ennepetal messen sich in besonderen Disziplinen. Neben dem Spaß steht die gemeinsame Bewegung im Vordergrund.

Das Wetter im November unterstreicht deutlich, warum die Turnvereine in Ennepetal seit geraumer Zeit gemeinsame Sache machen. „Winterwettkampf“ nennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sechs Vereine diesen außergewöhnlichen Vergleich während der kalten Jahreszeiten, der mit außergewöhnlichen Disziplinen für Abwechslung in der Zeit des Jahres sorgen soll, in der Sport an der frischen Luft eher etwas für Hartgesottene ist. Doch der Winterwettkampf in Ennepetal verfolgt auch noch ein ganz anderes Ziel.

Martin Wawrzyniak von RW Büttenberg liegt der Wettkampf besonders am Herzen. „Wir Ennepetaler Turnvereine sind vom Aussterben bedroht. Also haben wir uns überlegt, was wir vielleicht mal anders machen können“, sagt der Vorsitzende des Breitensportvereins aus dem Ennepetaler Ortsteil. Während der Corona-Pandemie lag der Wettbewerb auf Eis, viele Vereine hatten anschließend an die Pandemie mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Der Winterwettkampf aber sollte weiter stattfinden und erfreut sich, auch wegen des Engagements der Beteiligten, neuer Beliebtheit.

Sechs Termine, sechs Vereine, sechs Disziplinen

Doch worum geht es eigentlich? Neben RW Büttenberg nehmen mit der TG Voerde, dem TuS Haspetal, TV Rüggeberg, Milsper TV und dem TV Altenvoerde sechs Turnvereine aus fast allen Ennepetaler Ortsteilen teil. An sechs Terminen messen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei in außergewöhnlichen Sportarten. „Wir achten immer darauf, dass kein Verein in seiner Paradedisziplin alle anderen beherrscht“, berichtet Wawrzyniak. Sterngolf wurde bei der diesjährigen Auflage schon gespielt, in Haspetal stand die Geschicklichkeit im Vordergrund und Mitte November forderte der TV Rüggeberg zum Brettchenspiel auf. Eine Art Tischtennis war das, nur eben nicht mit richtigen Schlägern sondern eher mit einer Art Frühstücksbrettchen.

Wir achten immer darauf, dass kein Verein in seiner Paradedisziplin alle anderen beherrscht Martin Wawrzyniak, Vorsitzender von RW Büttenberg

Drei weitere Wettbewerbe stehen bis April noch an. Trampolin, Schießen und die abschließende Orientierungswanderung stehen dann auf dem Programm, am Ende wird mithilfe eines ausgeklügelten Punktesystems ein Gesamtsieger gekürt. Aber wichtiger als der sportliche Wettkampf sei laut Martin Wawrzyniak ohnehin etwas anderes. „Der gemeinsame Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund. Außerdem ist es wichtig, dass wir uns untereinander besser kennen“, so der Büttenberger. Wer sich dazugesellen möchte, kann sich einfach an seinen oder ihre Ansprechperson im Verein richten.

