Wieder drei Gegentore: Schwelm defensiv einfach zu anfällig

Gianluca Muzzi trifft in Hagen doppelt für den VfB Schwelm. Das reicht aber nicht zum Sieg.

Schwelm Vorne glänzt der Fußbal-Bezirksligist weiter, doch hinten gibt es die altbekannten Probleme - die ein Ex-Ennepetaler doppelt ausnutzt.

Der VfB Schwelm wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bezirksliga. Auch im vierten Spiel in Folge gelang dem Team von Trainer Nermin Jonuzi kein Dreier. Beim Aufsteiger Spvg. Hagen 1911 II kamen die Kreisstädter nicht über ein 3:3 (1:1)-Remis hinaus.

Wie so oft gíngen die Schwelmer durch ein Wechselbad der Gefühle. Den frühen Rückstand durch Benjamin Janson glich Gianluca Muzzi noch im ersten Durchgang aus. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte der frühere Ennepetaler Oberligaspieler Nicolas Külpmann die Emster wieder in Führung, die aber Joel Neda und erneut Muzzi bis zur 71. Minute drehten. Ein Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit und der von Külpmann verwandelte Strafstoß rissen die Gäste dann aber aus allen Siegträumen.

Kein Elfer für Schwelm, aber für Hagen

Wir brauchen in der Defensive einfach einen richtig erfahrenen Mann, um stabil zu werden. Nermin Jonuzi, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfB Schwelm

Sie haderten auch mit dem Schiedsrichter, der ihnen einen Elfmeterpfiff nach Foul an Muzzi versagt hatte. Im Gegenzug dann bestrafte er ein Vergehen von Neda im Strafraum mit Strafstoß. „Das war berechtigt“, räumte VfB-Trainer Jonuzi ein. Er empfand das Spiel nicht als Niederlage. Sein Urteil: „Wir haben ganz stark gespielt mit einem überragenden Fabio Kresse, aber brauchen in der Defensive einfach einen richtig erfahrenen Mann, um stabil zu werden.“

In der mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, darunter mehreren Alu-Treffern gespickten Partie war es hin und her gegangen. „Da war alles möglich – 7:7, 7:0 und 0:7“, stellte VfB-Vorstandsmitglied Uwe Jöns fest.

