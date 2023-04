Wie mentale Stärke dem TuS Ennepetal im Abstiegskampf hilft

Ennepetal. Im Rennen um den Liga-Erhalt müssen die Spieler mental voll da sein. Das gelang dem TuS Ennepetal zuletzt gut – aber auch nach der ersten Pleite?

Nachdem es in der Fußball-Oberliga zwar zuletzt eine ärgerliche Niederlage für den TuS Ennepetal gab, machten die übrigen Ergebnisse in der Rückrunde unter Trainer Sebastian Westerhoff Mut. Der Verein will unbedingt den Klassenerhalt schaffen und ist dabei auf einem guten Weg – führt der TuS ja die noch akut gefährdeten Teams in der Tabelle an (31 Punkte). Am Sonntag (15 Uhr) tritt Ennepetal beim SV Schermbeck an, der mit vier Punkten Abstand über der Westerhoff-Elf auf Rang 12 steht.

Die Gegner zählt der TuS-Trainer nicht mehr mit zu den abstiegsbedrohten Teams. Daraus erhofft er sich einen Vorteil für sein Team: „Ob noch ein 100-prozentiger Wille bei Schermbeck drin sein wird, werden wir sehen. Wir wollen auf jeden Fall wieder gut aussehen.“ Vor allem die gegnerische Abwehr wird schwierig zu knacken sein, schätzt Westerhoff. Aber auch im Umschalten sei Schermbeck stark. „Sie gehen dann mit hohem Tempo in den Angriff, wir müssen also aufpassen.“ Und er fordert, noch mindestens sechs Punkte einzufahren, besser mehr.

Westerhoff schätzt intaktes Team

Auch, wenn es eine typische Floskel ist, benutzt Westerhoff sie: „Wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel, um uns auf den jeweils bevorstehenden Gegner genau vorzubereiten. Darauf liegt der Fokus und die Jungs arbeiten im Training hart, sind in jeder Einheit mit 100 Prozent dabei. Freitags im Abschlusstraining nehmen wir die Intensität natürlich etwas raus, damit alle am Spieltag wieder voll dabei sein können.“ So will der Trainer gute Grundvoraussetzungen schaffen.

Und wie sieht es mental aus, wie kann Ennepetal Kraft schöpfen? Laut Westerhoff arbeiten seine Kicker unter der Woche sehr konzentriert und das Mannschaftsgefüge funktioniere. „Sie ist intakt und stärkt sich so mental selbst, da ist wirklich sehr beeindruckend“, findet der 37-Jährige. Er selbst könne nicht wirklich auf die Spieler einwirken – jeder ist ein anderer Typ. „Auf den einen kann man mehr eingehen, bei dem anderen funktioniert es vielleicht nicht so gut. Doch die Jungs regeln es selbst und durch die zuletzt gesammelten Punkte haben sie ihre Mentalität von alleine gestärkt“, so Westerhoff. Zudem gebe es im Amateurbereich kein Schema, was sich mal eben anwenden lässt.

Auf eine Partie schielt der TuS Ennepetal besonders

Zuletzt stimmte die Fitness seiner Elf. „Das haben wir zum Beispiel im Spiel gegen den ASC Dortmund gesehen, als wir in den letzten 20 Minuten noch einmal Gas gegeben haben“, freut sich der TuS-Coach – trotz der knappen Niederlage (1:2) im Bremenstadion. Trainingsinhalte waren zuletzt das mannorientierte Verteidigen, allgemein die Abwehrarbeit rund um den eigenen Strafraum. Vorne in der Offensive klappt das Spiel über die Außenpositionen besser, in der Mitte sollen noch effektiver die Zielspieler positioniert und gefunden werden.

Spieler kehren in den Kader zurück Dem TuS Ennepetal stehen im Spiel gegen den SV Schermbeck wieder mehr Spieler als in der Vorwoche zur Verfügung. Gleich drei Akteure dürfen nach ihrer abgesessenen Sperre wieder auf dem Feld mitwirken: Abdulah El Youbari, Deniz Yasar und Ramin Shabani. Außerdem kehrt Strafstoß-Spezialist Marius Müller nach zuletzt aufgetretenen muskulären Problemen mit Schmerzausstrahlung in die Kniekehle zurück. Stefan Siepmann ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen, sein Einsatz aber noch ungewiss.

So wollen die Klutertstädter den Klassenerhalt stemmen. Auf eine Partie der unmittelbaren Konkurrenten schaut Westerhoff im Vorfeld doch mit Interesse: Die Begegnung zwischen der TSG Sprockhövel (Platz 15, 27 Punkte) und den Sportfreunden Siegen (Platz 16, 26 Punkte, ein Spiel weniger absolviert). Sollten sich die Mannschaften etwa durch ein Unentschieden gegenseitig Punkte wegnehmen, würde dies dem TuS in die Karten spielen.

Ennepetal oft gegen Teams aus dem Mittelfeld

Der 1. FC Gievenbeck ist beim Tabellenfünften, dem TuS Bövinghausen, gefordert. Die aktuell die Abstiegsplätze belegenden TuS Erndtebrück (Partie gegen Viktoria Clarholz) und Delbrücker SC (Partie bei der SpVgg Vreden) messen sich wie Ennepetal mit Gegnern aus dem Mittelfeld der Tabelle. In direkten Duellen im Tabellenkeller klauten sich die Vereine zuletzt oft die Zähler, Ennepetal setzte sich dabei oft durch und hat sich nun die gute Ausgangsposition erarbeitet – die nicht durch eine erneute Niederlage wieder verloren werden soll.

