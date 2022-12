Wie der FC Schalke Finn Schiffer auf dem Weg zum Profi hilft

Finn Schiffer (am Ball) zeigt seine großen Fähigkeiten am Basketball.

Schwelm. Der 17-jährige Finn Schiffer von den RE Baskets Schwelm ist ein großes Talent. Auf dem Weg zum Profi spielt der FC Schalke 04 eine wichtige Rolle

Finn Schiffer von den RE Baskets Schwelm hat, trotz seiner gerade mal 17 Jahre, schon einiges in seiner Laufbahn als Basketballer erlebt. Auch die Zukunft könnte noch einiges für das Talent bereithalten. Er erzählt über Turniere in Litauen, ein Geschwisterteil, das in der Nationalmannschaft spielt und den großen Traum, einmal in Amerika zu spielen.

Zum Basketball gekommen ist Schiffer durch seine Familie. Einer seiner älteren Brüder fing in der Schule mit dem Sport an, woraufhin die ganze Familie daran hängenblieb und „in einen Basketball-Wahn“ verfiel, wie er es selbst beschreibt. Die Bekannteste aus dem Verwandtenkreis ist mit Sicherheit seine große Schwester Jessika Schiffer. Die 22-Jährige ist seit vier Jahren in Amerika bei den Rider Broncs aktiv und spielt zudem in der deutschen Nationalmannschaft.

Der Werdegang

Finn Schiffer kommt ursprünglich aus Iserlohn. Bis zur U14 spielte der 17-Jährige für Boele-Kabel und wurde dort mit seiner Mannschaft Westdeutscher Vizemeister. Als nächstes sollte der Schritt in die Jugend-Bundesliga folgen. Diesen versuchte Schiffer beim FC Schalke 04. Nach einer gescheiterten Qualifikation zur Bundesliga und einem Jahr in der Oberliga bei den Herren verließ er Schalke in Richtung Metropol Baskets Ruhr. Einer, den er aus Schalke jedoch später wiedersehen sollte, war sein heutiger Trainer Maximilian Steeb. Und so verkündete der Basketballer, dass er von den Königsblauen nach Schwelm wechseln würde.

Steeb und Schiffer kennen sich nämlich schon länger. In seiner Jugend spielte Schiffer in einem Hobby-Team, welches unter dem Namen „Basketball-Virus“ auflief und sich hin und wieder für Turniere zusammenstellte. Dafür sind sie auch in andere Länder wie Litauen und Österreich gereist, wo bei den sogenannten „United World Games“ auch Mannschaften aus China und den USA teilnahmen.

Schiffer (links) dribbelt im Regionalliga-Spiel gegen die SG Bergische Löwen den Ball. Foto: Michael Scheuermann

So konnte Schiffer bereits früh erste Erfolge feiern. In der U10 gewann er schließlich mit seinem Team unter anderem als erste deutsche Mannschaft das Turnier im Ausland. „Dadurch hatte ich relativ früh Erfahrung, gegen hohes Niveau auch international zu spielen“, erklärt Schiffer. Für eines dieser Turniere in weiter Ferne ging es schließlich sogar ins tschechische Pilsen, bei dem auch Steeb dabei war und das große Talent von Schiffer entdeckte. Ebenfalls durch das Verfolgen von den Welt- und Europameisterschaften seiner Schwester lernt der junge Sportler viel. Vor kurzem sah er ihr bei einem Vereinsturnier in Dublin persönlich zu.

Die Spielpraxis

Seine Entwicklung treibt er aktuell in der zweiten Regionalliga bei den RE Baskets Schwelm voran. Schließlich ist es bereits sein drittes Jahr im Seniorenbereich. „Das Körperliche war am Anfang die größte Herausforderung. Das Gute war aber, dass mir genügend Zeit gegeben wurde“, erklärt Schiffer. Und das ist auch äußerlich zu erkennen. An Größe und Muskelmasse hat er mittlerweile einiges aufgeholt, um auf seiner Position des Guards brillieren zu können. Dort schaute er sich im vergangenen Jahr viel von dem damaligen EN-Baskets-Spieler Felix Krall ab, der auch oft bei den RE Baskets spielte und jetzt für Haspe aufläuft.

Aufgrund vieler Ausfälle bei den Schwelmern erfreut sich der junge Schiffer gerade in der jetzigen Spielzeit an vielen Spielminuten. „Ich schätze es sehr, dass ich die Möglichkeit habe, auf so einem hohen Niveau zu spielen und mich zu beweisen“, so Schiffer. Sein Ziel ist es, sich im nächsten Jahr voll und ganz auf den Basketball zu fokussieren. Momentan steht dem noch die Schule im Weg. Nach seinem Abitur könne er sich vorstellen, im Rahmen eines FSJ möglicherweise sogar bei einem ProB-Ligisten zu spielen und zu arbeiten, um danach zu schauen, wie es weitergeht. „Träume, wie irgendwann nach Amerika zu kommen wie die Schwester und auf das College zu gehen, wären der perfekte Plan. Ich werde aber erstmal schauen, wie es nach dem Jahr läuft“, meint er. Anschließend nebenbei zu studieren, steht jedoch für ihn fest.

Die Mentalität

Sein Trainer sieht nach wie vor sein Potenzial, erwartet vom Jungspund allerdings auch die nötige Mentalität. „Er hat unheimlich großes Talent, das er mitbringt. Die ProB traue ich ihm zu. Das Einzige, was ihm jetzt noch im Weg steht, ist sein jugendlicher Leichtsinn und seine Einstellung an manchen Stellen. Wenn er das noch ablegt und sein Ziel im Blick hat, kann das durchaus was werden“, erklärt Steeb.

Das Augenmerk von Schiffer und seinem Trainer Steeb liegt momentan selbstverständlich woanders. Beide konzentrieren sich jetzt natürlich auf die aktuelle Saison der RE Baskets. Die Ziel ist hier klar definiert. Finn Schiffer wünscht sich beim aktuellen Stand den Klassenerhalt und ist davon überzeugt, dass er dies mit den Schwelmern auch schafft.