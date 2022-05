Wie BW Voerde ein Spiel in sieben Minuten hergibt

Hemer/Ennepetal. Lange ließ das Spiel von Blau-Weiß Voerde in Hemer auf Tore warten. Wie der Gastgeber die Ennepetaler dann in nur wenigen Minuten überrannte.

Der SV Deilinghofen-Sundwig benötigte exakt siebeneinhalb Minuten, um die Partie gegen Blau-Weiß Voerde zu entscheiden. Drei Tore, Schlag auf Schlag, sorgten Anfang der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse in Menden. Mehr als eine Ergebniskorrektur in der Schlussphase war da für die Gäste nicht mehr drin. Das Spiel endete 3:2 (0:0) zugunsten der Heimmannschaft.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Für beide Teams ging es nur noch um die berühmte „Goldene Ananas“. Und so sieht es auch Blau-Weiß-Vorsitzender Olaf Steinhaus im Rückblick: „Das ist jetzt noch dreimal Schaulaufen, die Saison anständig zu Ende bringen und sehen, was so geht.“ Gewundert hat es ihn aber dennoch, denn: „Das Training war in der Woche richtig gut, die Jungs wirkten heiß und motiviert.“

Drei Tore in sieben Minuten

Da wunderte es ihn schon, dass sie in so kurzer Zeit – von der 49. bis zur 57. Minute – drei Gegentore kassierten, nachdem der erste Durchgang ausgeglichen mit Torchancen auf beiden Seiten verlaufen war. Im Endeffekt neutralisierten sich beide Teams in dieser Phase. Das torlose Remis, mit dem die Partie in die Halbzeit ging, spiegelte das korrekt wider.

Auch interessant: Voerdes neuer Trainer: „Ich bin nicht so der Pep Guardiola“

Doch aus der Pause kamen die Gastgeber deutlich aggressiver, ließen den Ball nun erheblich schneller laufen und verwirrten dadurch möglicherweise die Voerder Defensivabteilung. Nach der deutlichen 3:0-Führung ließen auch die Gastgeber im Gefühl die Partie damit vorzeitig entschieden zu haben, wieder nach.

Etwas überraschend kamen dann die Voerder doch noch zu Torerfolgen. Marc Kiewitt profitierte acht Minuten vor dem Ende von einem Fehlpass der Sauerländer am eigenen Strafraum und ließ sich die Chance zum 1:3 nicht entgehen. Erst kurz vor dem Abpfiff stellte Nico Hryn den knappen Endstand her. „Deilinghofen war in der zweiten Halbzeit einfach einen Tick besser“, erkannte der BW-Vorsitzende sportlich fair an.

Lesen Sie auch: BW-Kapitän Marc Kiewitt: Für Voerde sagt er anderen ab

Seinen Einstand in der ersten Mannschaft gab Bastian Alexius. Der bisher in der zweiten Mannschaft beheimatete Spieler, er kam für die letzten 25 Minuten für Sinan Hajra in die Partie, wollte sich im Hinblick auf die kommende Saison mal in der Ersten ausprobieren. „Er gehört jetzt zum Kader der Bezirksliga-Mannschaft und schnuppert da mal rein“, erläutert Steinhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm