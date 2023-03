Westerhoff-Effekt! Ennepetal schlägt den Tabellendritten

Paderborn/Ennepetal. Remis gegen Lotte und Bövinghausen, nun ein Sieg gegen Paderborn: Der TuS Ennepetal setzt aktuell ein Statement nach dem anderen in der Oberliga.

Nach 94 Minuten schnauften die Spieler des TuS Ennepetal kräftig durch, waren platt, aber überglücklich: Sie haben erneut gegen einen starken Gegner gepunktet und diesmal dreifach. Gegen die U21 des SC Paderborn gelang ein knapper 1:0-Sieg. Damit ist die Elf von Trainer Sebastian Westerhoff in der Tabelle auf Platz 15 geklettert – und zudem blieb der neue Trainer auch in seinem fünften Pflichtspiel als Trainer in Ennepetal ungeschlagen.

Der Trainer freute sich und lobte direkt die Teamleistung auf dem schwer zu bespielbaren Naturrasen am Sportzentrum Breite Bruch. „Dass wir zu Null gespielt haben, ist super. Die Jungs verteidigen geschlossen, das gefällt mir richtig gut“, sagte Westerhoff. Er hatte in der Winterpause die kompaktere Deckungsarbeit angestoßen und daran vor Anpfiff in Paderborn erinnert. Seine Elf nahm die Zweikämpfe an, war nah am Mann und verhinderte so Torchancen der Gegner.

Sippi trifft, Lötters muss ins Krankenhaus

Auf der anderen Seite suchte der TuS den Weg zum Tor. Der entscheidende Treffer fiel nach einem ruhenden Ball: Einen Eckstoß von Robin Gallus verlängerte Stefan Siepmann per Kopf in die lange Ecke. Ein befreiender Jubel folgte, was den Teamgeist weiter verstärkte. „Die Spieler der U21 des SC Paderborn 07 waren fußballerisch sehr stark und haben sich ebenfalls in die Partie reingeworfen“, beschrieb der TuS-Trainer die Partie.

In die Karten spielte den wacker kämpfenden Ennepetalern sicherlich der Platzverweis eines Paderbroner Gegenspielers in der 64. Minute. Und der resultierte aus einem gefährlichen Foul an Sebastian Lötters: Er bekam bei einem Fallrückzieher einen Tritt ins Gesicht. „Er musste mit zwei Platzwunden ins Krankenhaus gebracht werden und wurde dort genäht. Es ging ihm danach erst einmal den Umständen entsprechend gut“, sagte Trainer Westerhoff über seinen Spieler der danach durch Linus Johann Bernhard Frölich ersetzt wurde.

Ennepetal lässt viele Chancen liegen

In Unterzahl machten die jungen Gegner noch einmal Druck, dem der TuS Stand hielt. Angeführt wurden die Paderborner übrigens von Dominik Bilogrevic, der im erweiterten Profikader des Zweitligisten steht. Doch die ab dann fast nur noch langen Bälle in Richtung TuS-Tor konnten die hochgewachsenen und körperlich überlegenen Ennepetaler verteidigen.

SC Paderborn U21 - TuS Ennepetal 0:1 (0:1) TuS Ennepetal: Weusthoff, Siepmann, Meckel, Hupka (90. El Youbari), Ma. Müller (90. + 3 Binyamin), Nettersheim (87. Reyes Mellado), Shabani, Yasar, Ayinla, Gallus, Lötters (67. Frölich). Tor: 0:1 Stefan Siepmann (34.).

Mit ein paar Kontern ergaben sich auf der anderen Seite noch ein paar Torchancen. Doch weder Ramin Shabani, Lilian Reyes Mellano noch Cedrick Hupa erhöhten den Spielstand zugunsten der Gäste. „Unsere Richtung stimmt, aber nun kommen die wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten“, wirft Westerhoff direkt den Blick voraus.

