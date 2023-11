Am Rande Wer steckt hinter der Idee eines neuen Klubs in Gevelsberg?

Gevelsberg Bei der Stadt Gevelsberg gab es eine Anfrage für Trainingszeiten am Hundeicken. Wer hinter der Anfrage steckt, ist aber unklar.

Das Vereinssterben hat auch vor dem Ennepe-Ruhr-Kreis Halt nicht gemacht. Aus meiner Kindheit, aufgewachsen im Vogelviertel in Gevelsberg, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie früher auf dem Sportplatz Asbeck um Punkte gespielt wurde. Seit 2001 aber liegt der Platz brach, selbst das zwischenzeitlich mal installierte Kleinfeld ist nicht mehr wirklich zu bespielen.

Bedarf für diesen Sportplatz wäre aber durchaus, schließlich melden die Vereine in den vergangenen Jahren wieder deutlich mehr Mannschaften. Wie mir zu Ohren gekommen ist, soll in Gevelsberg sogar eine Gruppe Menschen im Begriff sein, einen neuen Verein zu gründen. Dabei soll es sich um italienischstämmige Mitbürger handeln, die teilweise aus der Partnerstadt Butera kommen. Ein 1. FC Italia Gevelsberg also? Nichts Genaues weiß man nicht, denn so leicht lässt sich nicht herausfinden, wer hinter der Idee steckt.

Ein Verein wurde indes noch nicht offiziell gegründet, allerdings wurden bereits Trainingszeiten bei der Stadt Gevelsberg für den Sportplatz am Hundeicken gefragt. Ich fände das ja toll, wenn es entgegen dem Trend mal wieder einen neuen Verein geben würde. Vielleicht würde dann auch ja auch eine Reaktivierung des Sportplatz Asbeck für die Stadtverwaltung infrage kommen. Wahrscheinlich ist das aber vermutlich nicht, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.

