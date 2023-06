Wechselbörse Oberliga: So rüsten Ennepetals Gegner auf

Ahlen. Die Saison in der Fußball-Oberliga ist beendet, jetzt werden viele Wechsel bekannt gemacht. Ein Überblick, welcher Verein sich wie verstärkt hat.

Am letzten Spieltag der Saison 2022/23 in der Fußball-Oberliga Westfalen retten sich die Sportfreunde Siegen und die TSG Sprockhövel durch Erfolge gegen Top-Teams. Siegen gewinnt 5:2 in Bövinghausen, Sprockhövel mit 1:0 in Gütersloh. Der TuS Erndtebrück (1:0 gegen Schermbeck) und der Delbrücker SC (4:1 gegen Finnentrop/Bamenohl) steigen trotz eigener Siege ab.

Die Aufsteiger FC Gütersloh und SC Paderborn II standen bereits fest. Bester Torjäger der Liga ist nach Abschluss der Saison Luca Steinfeldt vom SC Preußen Münster II mit 27 Toren vor Maximilian Podehl (ASC 09 Dortmund) mit 22 Treffern.

Rhynern holt sich einen Torschützenkönig

Westfalia Rhynern holt Hakan Sezer zurück. Der 29-Jährige war in der Vorsaison mit 30 Toren in 27 Einsätzen der Torschützenkönig der Oberliga-Westfalen. Nach einer Saison beim Regionalligisten Rot Weiss Ahlen stürmt er künftig wieder für die Westfalia. Ebenfalls neu im Kader von Rhynern: Mittelfeldspieler Can Yilmaz (20) aus der zweiten Mannschaft des SC Verl.

Der SV Schermbeck macht zwei weitere Transfers fix: Offensivspieler Handrik Löbler (21) kommt vom Westfalenligisten Rot-Weiß Deuten, Mittelfeldspieler Luca Robert (22) vom DSC Wanne-Eickel. „Das sind beides sehr junge Spieler, die unumstrittene Stammspieler in ihren Vereinen sind“, erklärte SVS-Sportchef Cem Kara dem Magazin „RevierSport“.

Im Gegenzug verlassen drei Spieler Schermbeck: Torwart Cedric Drobe (31) geht zum SV Wacker Obercastrop, Offensivmann Leon Gensicke (26) zum 1. FC Gievenbeck und Tolga Özdemir wechselt zu den Sportfreunden Lotte. Der 21-jährige Angreifer hatte auch bei einigen Reserve-Mannschaften von Profiteams vorgespielt.

Lotte findet Verstärkung bei Regionalligisten

Lotte verpflichtet außerdem Angreifer Gianluca Marzello (32) von Rot Weiss Ahlen, den offensiven Mittelfeldspieler Yassin Ibrahim (23) vom SV Rödinghausen sowie Innenverteidiger Johannes Sabah (25) vom VfB Homberg. Flügelspieler Leonel Brodersen (25) gab außerdem seine Zusage für die nächste Saison.

Marcello Romano wechselt zum SC Preußen Münster II. Der 22-jährige zeigte in der abgelaufenen Saison gute Leistungen in der Oberliga Niederrhein für den ETB Schwarz-Weiß.

Aufsteiger SC Paderborn II holt Adrian Bravo Sanchez vom SV Rödinghausen. Der 29-Jährige war in den letzten beiden Jahren mit insgesamt 27 Torvorlagen der beste Assistgeber seines Vereins in der Regionalliga West.

Weitere neue Angreifer für die Oberliga: Der TuS Bövinghausen holt Luis Ortmann (21) aus der Regionalliga West vom SV Lippstadt. Der 1. FC Gievenbeck verpflichtet Elias Strotmann (25) vom SV Mesum.

