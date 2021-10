WDR-Moderator Jan Schulte bei Amateurspiel attackiert

Auf dem Kunstrasenplatz (links) neben dem Bremenstadion in Ennepetal soll der Kapitän des TuS Ennepetal III von einem Spieler des SV Fortuna Hagen II attackiert worden sein.

Ennepetal. Gehirnerschütterung, Schädelprellung und Tinnitus – der Hobby-Kicker aus Ennepetal erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Spieler von Fortuna Hagen.

Es läuft die 75. Spielminute in der Kreisliga-C-Partie des TuS Ennepetal III gegen die Reserve von Fortuna Hagen. Die Partie ist mit 5:2 eigentlich schon längst entschieden, da bekommt Ennepetal-Kapitän Jan Schulte nach einem kurzen Wortgefecht mit einem Gegenspieler von hinten einen heftigen Schlag auf den Kopf.

Die Folge: Schädelprellung, Gehirnerschütterung und Tinnitus auf dem linken Ohr. Der 34-Jährige, der seit seiner Jugend im Trikot der Ennepetaler spielt, sagt selbst: „So etwas habe ich in 30 Jahren Amateurfußball noch nie erlebt.“

Der Tätlichkeit voraus ging ein Fußballspiel der Kreisliga C, das so lief, wie viele andere Spiele auch. „Klar, es gab ein paar Foulspiele, aber eigentlich war – zumindest in der ersten Halbzeit – noch alles normal“, schildert das Opfer der mutmaßlichen Tätlichkeit die Situation.

Nachdem die Drittvertretung des TuS im zweiten Spielabschnitt die Begegnung jedoch mit weiteren Treffern zum 5:2-Zwischenstand für sich entschied, kippte die Stimmung nach Aussage von Schulte immer mehr. „Es wurde hitziger. Von der gegnerischen Bank gab es einen Betreuer, der die ganze Zeit angestachelt hat, rumgeschrien hat und seine Spieler angestachelt hat“, so Schulte. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld soll der Betreuer der Fortuna-Reserve auf türkisch gerufen haben: „Jetzt nur noch auf die Knochen!“

Schulte erklärt: „Unser Jugendtrainer spricht auch türkisch und hat die Aufforderung des Betreuers dann übersetzt und uns darauf aufmerksam gemacht, was er gesagt hat.“

Und die Fortuna-Spieler schienen die Anweisung des Mannes an der Seitenlinie ernst zu nehmen: Etwa in der 75. Spielminute beging ein Fortuna-Akteur ein grobes Foul an einem Spieler des TuS. „Ich als Kapitän bin dann dorthin gelaufen und muss zugeben, dass ich den Spieler dann leicht mit der Brust berührt habe und ihm gesagt habe, dass er solche Aktionen doch lassen soll“, erklärt der WDR-Moderator.

Als sich Schulte vom Ort des Geschehens entfernte, war das letzte, was er mitbekam, ein Schlag von hinten seitlich an den Kopf. „Ich bin sofort zu Boden gegangen und war etwas benommen. Ich war zwar nicht bewusstlos, aber habe schon gemerkt, dass ich etwas abwesend war. Dadurch, dass der Schlag von hinten kam, traf er mich natürlich komplett unvorbereitet“, schildert der Betroffene die Situation.

Nach kurzer Diskussion verließ die dritte Mannschaft aus Ennepetal das Spielfeld. „Ich habe den Jungs sofort gesagt, dass wir das Spiel unter diesen Voraussetzungen nicht fortführen werden. Für so etwas steht der TuS Ennepetal nicht. Da müssen wir klare Kante zeigen“, erinnert sich der Geschädigte.

Nach Auffassung des Ennepetalers sei der Schiedsrichter der Situation entflohen. „Er stand am Spielfeldrand und hat sich toal raus gehalten. Ich mache ihm aber keinen Vorwurf, er war mit der Situation scheinbar total überfordert“, so er 34-Jährige.

Trotzdem schien es so, als sei Schiedsrichter Dennis Sauren mit der Gastmannschaft aus Hagen gut bekannt gewesen: „Der Schiedsrichter ist nach dem Spiel mit der Mannschaft aus Hagen nach Hause gefahren. Das war schon eine sehr skurrile Situation“, erklärt Schulte.

Zuvor hatten Verantwortliche des TuS mitbekommen, wie der Trainer der Fortuna, Ali Cevik, versucht hatte, den Schiedsrichter dahingehend zu beeinflussen, die mutmaßliche Tätlichkeit seines Spielers zu vertuschen. „Da wurde dann darüber diskutiert, ob er das Spiel ganz normal wertet und den Platzverweis als Gelb-Rote Karte einträgt. Da habe ich dann aber gesagt, dass sie sich das mal schön abschminken können“, so Schulte.

Zudem soll Fortuna-Trainer Cevik zu Schulte gesagt haben, er solle froh sein, dass sein Spieler ihn nicht ‘richtig’ erwischt hätte. „Da ist mir dann alles auf dem Gesicht gefallen. Ich wünsche mir, dass der Spieler angemessen bestraft wird und sehr lange nicht mehr auf dem Platz steht“, so der Kapitän des TuS III. Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gegen den Spieler gestellt.