Was du beim Trinken im Sport immer beachten solltest

Gevelsberg. Sport macht durstig, klar. Trinken gehört einfach dazu. Unser Fitness-Profi Jan Danowski erklärt, was man dabei richtig und falsch machen kann.

Zu diesem Thema gibt es viele Ansichten und Möglichkeiten. Da wir zu einem Großteil aus Wasser bestehen, sollte es nicht verwundern, dass unsere Leistungsfähigkeit stark an unser Hydrationslevel gekoppelt ist. Und das psychisch wie physisch. Bereits eine Dehydration von nur drei Prozent kann zu einem Leistungseinbruch von bis zu zehn Prozent führen. Ein ganz schön ungeheuerliches Verhältnis, oder?

Gibt es jetzt eine ultimative Faustformel, wie viel ich pro Tag trinken sollte? Leider nicht so richtig. Denn es gibt unfassbar viele Faktoren, die das beeinflussen. Das Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, aber auch der Wohnort, Höhe des Wohnortes, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie viel man schwitzt, wie viel man sich bewegt, und noch viel mehr.

Auswahl der Lebensmittel beachten!

Zum Beispiel sollte man die Lebensmittelauswahl beachten. Wer täglich viele Lebensmittel mit hohem Wasseranteil isst, muss weniger trinken. Obst und Gemüse haben einen hohen Wassergehalt. Und der fließt auch in unseren Wasserhaushalt. Und entgegen aller Alltagsmythen zählen auch Kaffee und Tee dazu. Das macht Kaffee nicht gesünder, vor allem nicht in hohen Mengen, aber das ist ein anderes Thema.

Aber auch andere Getränke wie Milch, Reismilch, andere vegane Alternativen, Tees, Softdrinks, und Säfte zählen mit zum Flüssigkeitshaushalt. Dabei sollte man jedoch das potenzielle „Mehr“ an Kalorien mit einrechnen. Kalorien zu trinken macht bei weitem nicht so satt, wie wenn man sie vorher kaut. Was machen wir jetzt daraus? Das ist relativ einfach, man muss wie immer nichts verkomplizieren. Deshalb sollte man sich an den folgenden drei Punkte orientieren:

Trink, wenn du Durst hast. Das kann trügerisch sein, denn wenn man Durst bekommt, ist man schon bis zu zwei Prozent dehydriert.

Orientiere dich lieber in erster Linie an den Klogängen. Tendenziell sollten es über den Tag verteilt mehr als 5 Mal sein, mit klarem bis leicht gelblichem Urin.

Routinen können helfen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Zum Beispiel alle zwei Stunden ein Glas Wasser trinken. Oder eine Wasserflasche mit sich führen, mit dem Ziel, diese bis zum Mittag ausgetrunken zu haben.



Damit steht einer ausreichend zugeführten Menge an Flüssigkeit nichts mehr im Wege. Insgesamt kann ausreichendes Trinken zu einem besseren körperlichen und geistigen Wohlsein beitragen, unser Immunsystem stärken, unsere Haut gesund halten, Kopfschmerzen vermindern, beim Gewichtsmanagement unterstützen und vieles mehr. Darauf erstmal ein Glas Wasser.

Jan Danowski ist Fitnesstrainer und leitet das „CrossFit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Alle Beiträge aus der Kolumne gibt es im Internet gesammelt unter www.wp.de/fitnessprofi.

