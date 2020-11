Warum Horst Pelzer auch mit 58 noch Schiedsrichter ist

Schiedsrichter zu sein, war nicht unbedingt der Traum von Horst Pelzer, als er ein kleines Kind war. Doch nachdem er als Jugendliche angefangen hat, Basketball-Spiele zu leiten, hat ihn die Schiedsrichterei nie wieder losgelassen. Er schaffte es von der Kreisliga bis in die Bundesliga und war in über 800 Spielen auf dem höchsten Niveau an der Pfeife. Heute ist der 58-Jährige noch immer in der Regionalliga aktiv und will noch ein paar Jahre weitermachen. Er erzählt im Gespräch von besonderen Spielen, seiner verständnisvollen Ehefrau und einem peinlichen Sturz während eines Livespiels.

Herr Pelzer, was fasziniert Sie an der Schiedsrichterei?

Horst Pelzer: Vor allen Dingen der Sport selbst und die Action. Es gibt im Basketball kein Spiel, das 0:0 ausgeht und der Sport ist so komplex, dass auf höherem Niveau drei Schiedsrichter gemeinsam pfeifen. Und dann ist da noch die Kulisse. Man fängt natürlich klein an in der Kreisliga. Aber man fährt ja auch nicht direkt Porsche, wenn man sich sein erstes Auto kauft – die meisten Leute zumindest nicht. Wenn man erst einmal auf einem Niveau ist, auf dem es mehrere hundert, oder sogar tausend Zuschauer gibt, dann macht das einfach Spaß.

Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die sich überhaupt nicht vorstellen können, Schiedsrichter zu sein. Warum geht es Ihnen anders?

Wenn man nach Harmonie strebt und von allen gemocht werden möchte, dann sollte man sicher nicht Schiedsrichter werden. Es ist herausfordernd, denn die Beteiligten sind natürlich nicht immer mit den Entscheidungen einverstanden, die der Unparteiische trifft. Es ist eine Frage der Persönlichkeit, ob man mit den Spielern und Verantwortlichen trotzdem klar kommt. Es hat mich stolz gemacht, dass das bei mir der Fall war.

Wie hat Ihre Karriere angefangen?

Ich kam, wie es so heißt, wie die Jungfrau zum Kinde. Das war im Jahr 1978, da war ich 16 Jahre alt. Die Vereine mussten, um am Mannschaftsbetrieb teilnehmen zu dürfen, eine gewisse Anzahl Schiedsrichter melden. Also hat mein Verein, SE Gevelsberg, mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich wurde gelockt mit der Aussicht, ein wenig Geld zu verdienen. Das war als Schüler nicht verkehrt.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe die C-Lizenz gemacht und 1982 die B-Lizenz. Dann durfte ich Regionalliga pfeifen. Eine Zeit lang gesellte sich mein Bruder Kai mit dazu. Wir waren als „Pelzer Brothers“ bekannt. Kai hat sich dann ab circa 1987 mehr auf seinen Beruf konzentriert und ist nach München umgezogen. Aber mir hat es dummerweise immer noch Spaß gemacht, zu pfeifen. Ich habe die A-Lizenz gemacht und bin in die Bundesliga aufgestiegen.

Was waren die Höhepunkte jener Zeit?

Da gab es einige. Zum Beispiel das letzte Spiel des FC Bayern München vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Da saßen Edmund Stoiber, Paul Breitner und Bastian Schweinsteiger im Publikum. Oder als ich Alba Berlin in der Max-Schmeling-Halle vor knapp 8000 Zuschauer pfeifen durfte. Besonders war auch, dass ich 2008 im von Sönke Wortmann produzierten Film „Hangtime“, der in Hagen gedreht wurde, als Schiedsrichter zu sehen war.

In einer so langen Karriere häufen sich bestimmt auch interessante Anekdoten an. Erzählen Sie uns eine davon?

Da gab es mal ein Spiel Ulm gegen Trier, es muss etwa 1994 gewesen sein, das wurde live im DSF übertragen. Ich war mitten in der Konzentration, so dass ich beim Break, als ich zur Grundlinie sprinten musste, voll über den Kameramann an der Grundlinie gefallen bin. Das war im Fernsehen auch gut zu sehen. Da habe ich nachher den einen oder anderen Anruf bekommen, nach dem Motto: Du tust auch alles, um ins Fernsehen zu kommen. Da hätte ich gerne drauf verzichtet.

Ist es nicht wahnsinnig zeitintensiv, Schiedsrichter zu sein?

Ja, von Ende August bis in den April ist man üblicherweise fast jedes Wochenende in Aktion, manchmal sogar mit Übernachtung. Ich muss da auch mal meiner Ehefrau Gaby ein großes Lob aussprechen. Wir sind 1992 zusammengekommen, als ich schon Bundesliga gepfiffen habe. Sie wusste also, was sie erwartet. Aber das hat sie bis heute nicht abgeschreckt. Wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit. Ich hab also vielleicht nicht alles, aber vieles richtig gemacht.

Sie pfeifen immer noch in der Regionalliga. Allerdings pausiert der Spielbetrieb wegen Corona. Vermissen Sie schon die Schiedsrichterei?

Ja, schon. Samstags denke ich oft, jetzt müsste ich die Sachen packen und ab zum Spiel. Ich habe mir aufgeschrieben, wo ich gerade wäre. Das muss man mental verarbeiten und es wird ja noch dauern, bis es weitergeht, weil der Start wohl erst im Januar erfolgt. Aber Langeweile habe ich nicht.

Wird es mit 58 Jahren nicht langsam anstrengend für Sie, weiter zu pfeifen?

Das wird es, zumal ich in der Regionalliga den gleichen Konditionstest machen muss wie in der 1. Bundesliga. Der ist herausfordernd, da braucht man eine lange Vorbereitungszeit. Ich merke auch, dass es mit zunehmendem Alter schwerer wird. Da überlegt man schon, wie lange man es machen will.

Und, haben Sie schon eine Entscheidung getroffen?

Die laufende Saison, plus ein bis zwei weitere. Das ist so meine grobe Deadline. Ich bin von der 2. Kreisliga bis in die Bundesliga aufgestiegen. Inzwischen bin ich wieder runter in die Regionalliga gegangen, aber ich will nicht wieder den Durchmarsch bis ganz unten machen. Da macht es mir keinen Spaß mehr. Irgendwann ist auch mal Schluss.

Sind Ihnen denn einige Kontakte aus der langen Karriere erhalten geblieben?

Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit drei anderen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichtern. Wir nennen uns „Dream Team“ und treffen uns immer noch ein paar Mal im Jahr, zum Beispiel zum Grillen. Wir sind auch zusammen in einer Fußball-Tippgemeinschaft. Die Hälfte von uns hält es mit Borussia Dortmund, die anderen beiden fühlen sich eher am Tabellenende wohl. Es ist schön, dass dieser Zusammenhalt geblieben ist, obwohl unsere gemeinsame Zeit als Schiedsrichter lange her ist.