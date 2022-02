Warum dir viel und gesunder Schlaf beim Abnehmen hilft

Gevelsberg. Oft ist der Stress groß und wir schlafen schlichtweg zu wenig. Das ist auf Dauer nicht nur ungesund, sondern sorgt auch für Gewichtszunahme.

Je weniger wir schlafen, desto mehr wiegen wir. Das zeigen die Ergebnisse verschiedenster Studien. Mittlerweile versuchen Forscher herauszufinden, was aus biologischer Sicht für diese Gewichtsveränderungen sorgt.

Gehirnscans von Personen mit Schlafentzug zeigen in bestimmten Bereichen des Gehirns eine erhöhte Aktivität, sobald man den Probanden nur Bilder von Essen zeigte und sie das Essen lecker oder gut fanden und es vermutlich gern essen würden. Das Ergebnis: Schlafentzug sorgt dafür, dass Gehirnregionen stärker auf Nahrung reagieren.

Bis zu 1000 Kalorien mehr durch Schlafmangel

In einer amerikanischen Studie haben sie einen Teil der Teilnehmer eine Nacht lang überhaupt nicht schlafen lassen, eine andere Gruppe hat acht Stunden geschlafen. Bei allen wurde die Kalorien- und Makronährstoffaufnahme gemessen. Dabei gab es eine Speisekarte, von der jeder so viel essen durfte, wie er wollte. Die Gruppe, die nicht geschlafen hat, durfte in der Zeit tun was immer sie wollte, außer Sport zu treiben. Das Ergebnis: Die Gruppe, die nicht geschlafen hat, hat bis zu 1000 Kalorien mehr zu sich genommen, als die, die acht Stunden geschlafen hat.

Es ist ja auch recht schwer, beim Schlafen noch zu essen, aber auch das soll vorkommen. Am Tag darauf haben die Teilnehmer vermehrt zu fettreichen Lebensmitteln gegriffen. Neurologisch passiert folgendes: Das sogenannte Salienz-Netzwerk im Hirn hat die Aufgabe Dinge zu identifizieren, die der Körper braucht und dann das Verhalten so zu lenken, um das Hindernis zu überwinden. Fehlender Schlaf ist solch ein Hindernis. Das Hirn nimmt also den Schlafentzug wahr und versucht Lösungen dafür zu suchen, motiviert sich zu Verhaltensweisen, um das Ziel zu erreichen und dabei werden Belohnungsreaktionen auf positive Erfahrungen verstärkt. Fett bringt dabei Stressabbau für das müde Gehirn, was erklären könnte, warum Menschen mit Schlafentzug mehr Fett zu sich nahmen.

Bewusstsein für Schlaf und Essen schaffen ist wichtig

Was genau kannst du also tun? Durch Achtsamkeitsmeditation könntest du dafür sorgen, dass du achtsamer isst und dir bewusster machst, warum du gerade isst und dadurch überschüssige Kalorien vermeiden. Das andere ist ausreichend Schlaf. Weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht können dich schon einem erhöhten Risiko für Gewichtszunahme und Fettleibigkeit aussetzen. Das bedeutet für dich, dass Schlafentzug dazu führen kann, dass du mehr Nahrung zu dir nimmst.

Mehr Essen bedeutet eine höhere Kalorienaufnahme und das wiederum führt zur Gewichtszunahme. Sorge also dafür, dass du ausreichend schläfst, wenn es dein Ziel ist, dein Gewicht zu halten oder sogar noch Gewicht zu verlieren.

