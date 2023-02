Warum der Aufstieg für Vogelsang nur nebensächlich ist

Gevelsberg. Die Volleyballerinnen des TVE könnten mit einem Sieg am Wochenende die Aufstiegs-Relegation festigen. Aber das ist aktuell gar nicht so wichtig.

Der Fokus liegt in diesen Wochen nicht auf der Liga – da macht Gernot Jost auch keinen Hehl draus. Zu groß ist der Wunsch des Trainers und der Spielerinnen vom TV Eintracht Vogelsang, bei der Westdeutschen Meisterschaft der U20-Volleyballerinnen in heimischer Halle gut abzuschneiden. Doch bevor es am 25. und 26. März zum Jahreshöhepunkt kommt, steht am Samstag noch der Alltag in der Landesliga an – und der ist alles andere als langweilig. Gewinnt der TVE gegen den 1. VV Holzwickede, winkt neben der Tabellenführung ein weiterer Bonus.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Besser könnte das Timing also gar nicht sein. „Wenn wir gewinnen, sind wir nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen“, sagt Gernot Jost. Der Fokus kann dann also voll auf die Westdeutsche Meisterschaft Ende März gerichtet werden. Der zweite Platz würde dem Aufsteiger nämlich reichen, in der Relegation um einen Platz in der Verbandsliga spielen zu können. Allerdings ist auch noch der direkte Aufstieg drin, schließlich steht der TVE bei zwei weniger absolvierten Spielen lediglich zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter EVC Massen, den Vogelsang in beiden Spielen schlagen konnte. Drei Siege aus den letzten vier Spielen könnten also auch zum nächsten direkten Durchmarsch reichen.

Jost erwartet viel „Gekratze“

Einfach wird das am Samstag in Bochum, wo der Spieltag an diesem Wochenende ausgerichtet wird, allerdings nicht. „Das ist ein sehr starker Gegner mit einem aktuell guten Lauf“, weiß Gernot Jost über Holzwickede. Wie gut der Gegner ist, erfuhren die Vogelsangerinnen bereits im Hinspiel Mitte November, als sie im sechsten Saisonspiel die erste Niederlage er Saison kassierten – eine von nur zweien im gesamten Saisonverlauf. „Wir werden vermutlich wieder viele Bälle kratzen müssen und dürfen uns keine technischen Fehler erlauben“, ist sich Jost sicher.

Auch interessant: Schwelm und Vogelsang: Kooperation statt Konkurrenz

Ärgerlich ist da vor allen Dingen der Ausfall von Diagonalangreiferin Lena Deriko, die gegen den Tabellendritten fehlen wird. „Das ist in so einem Spiel natürlich besonders übel und sprengt unsere starke Achse“, sagt Gernot Jost, dessen Tochter und Zuspielerin Luisa fast blind mit Deriko zusammenspielt. Ansonsten wird der TVE mit „voller Kapelle“ nach Bochum fahren, um den letzten, notwendigen Sieg einzufahren, um den zweiten Tabellenplatz abzusichern. Und was dann noch möglich ist, wird sich dann zeigen. Vielleicht verschiebt sich der Fokus ja noch einmal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm