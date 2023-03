Vor Pokal-Halbfinale: Ennepetal will einfach wieder gewinnen

Ennepetal. Wenige Tage vor dem Abstiegskracher gegen Erndtebrück ist der TuS Ennepetal im Pokal gefragt – und will die jüngste Durststrecke endlich beenden.

Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass die Stimmung beim TuS Ennepetal bestens ist. Nach der schwachen Rückrunde samt einer Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga haben sich die Ennepetaler unter dem neuen Trainer Sebastian Westerhoff stabilisiert. Zufrieden ist Westerhoff momentan aber nicht – seit vier Spielen ist der TuS nun ohne Sieg. Da kommt das Halbfinale im Kreispokal am Mittwochabend (20 Uhr, Bezirkssportanlage Emst) gegen den Landesligisten SpVg. Hagen 11 gar nicht so unrecht – auch wenn es in der Liga am Wochenende richtungsweisend weitergehen wird.

„Wir spielen diesen Wettbewerb, um ihn zu gewinnen“, sagt Sebastian Westerhoff und macht damit keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Vor allem aber möchte der Trainer des TuS Ennepetal eines: ein Fußballspiel gewinnen. Für ihn ist das Pokalspiel beim Westfalenliga-Absteiger ein guter Härtetest, schließlich befinden sich die Hagener in diesem Jahr in einer guten Verfassung – bis zum vergangenen Wochenende, als die Hagener im achten Spiel des Jahres erstmals verloren. Einen negativen Einfluss auf die Spieler erwartet Westerhoff jedenfalls nicht.

Ein besonderes Spiel für Co-Trainer Mroß

Gewarnt sind die Ennepetaler, die den Kreispokal zwischen 2017 und 2020 gleich vier Mal in Serie gewinnen konnten, durch ihr Ausscheiden im vergangenen Jahr. Damals unterlag der TuS ebenfalls im Halbfinale beim SC Berchum-Garenfeld – wie die SpVg. Hagen 11 ein Landesligist. Ein besonderes Spiel wird es für Co-Trainer Stefan Mroß, der die „Elfer“ in seiner Amtszeit von 2016 bis 2021 von der Bezirks- in die Westfalenliga führte, ehe diese Erfolgsgeschichte vor zwei Jahren ein unrühmliches Ende fand.

