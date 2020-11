Vor drei Jahren besonderes Derby in Schwelm

Schwelm/Iserlohn. Am kommenden Samstag (7. November) kommt es zum besonderen Derby, wenn Schwelm in Iserlohn gastiert.

Am kommenden Samstag erwartet die EN Baskets Schwelm ein weiteres NRW-Derby der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, wenn es zu den Iserlohn Kangaroos geht. Ein Evergreen mit besonderem Charakter – in diesen Tagen überdies ganz besonders.

Erstens: Es ist drei Jahre her, als Schwelmer und Iserlohner Basketballer einen Kreis in der Schwelmer Dreifachhalle bildeten, gemeinsam trauerten. Es war Ende Oktober 2017, als es vor dem Spiel der EN Baskets gegen die Kangaroos eine Gedenkminute gab und Baskets-Geschäftsführer Omar Rahim eine ergreifende Ansprache hielt – in Gedenken an Matthias Grothe, der viele Jahre das Basketball-Geschehen in Iserlohn und Hagen geprägt hat. Er war 39-jährig nach knapp einjährigem Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs verstorben.

Kangaroos verlieren das dritte Mal

Zweitens: Aus sportlicher Sicht können die Voraussetzungen unterschiedlicher derzeit kaum sein. Schwelm startete mit zwei Siegen in zwei Spielen, Iserlohn kassierte drei Niederlagen in drei Spielen. Zuletzt gab es die frustrierte Heimreise aus Sandersdorf, wo es bei den BSW Sixers eine 48:56-Niederlage setzte. Frust, weil bei den Sauerländern eine eklatante Angriffsschwäche zu Tage kam. „Wir haben uns viele gute Würfe erarbeitet, aber einfach nicht getroffen. Immerhin hat die Mannschaft nicht aufgehört zu kämpfen. Wir dürfen auch nach dieser Niederlage nicht in Panik verfallen und müssen in Ruhe weiterarbeiten“, so Kangaroos-Trainer Stephan Völkel.

Dass die Kangaroos es besser können, habe sie in den ersten beiden Spielen gezeigt – wenngleich es auch hier nicht zu Siegen reichte. Zum Saisonstart in Münster gab es im ersten NRW-Derby eine 73:77-Niederlage, das zweite Spiel endete 81:94 gegen Düsseldorf – im zweiten NRW-Derby für Iserlohn.