Vor 71 Jahren in Schwelm erstmals gekickt

Es gibt keinen, der das Schwelmer Fußball- und Sportgeschehen so geprägt hat wie Hanns Grüner. Wir schreiben das Jahr 1949, als der junge Johannes sich erstmals einem Fußballverein anschloss. Bis 1970 spielte er in der hiesigen Kreisklasse, in den Bezirks- und Landesligen. Es folgte die Trainerstationen SF Schwelm und TuS Haßlinghausen – bis 1976.

Leichtathletik-Chef von RE Schwelm

Parallel ließ sich Grüner ab 1952 in verschiedenen, ehrenamtlichen Funktionen in die Pflicht nehmen. Jugendleiter, Obmann, Geschäftsführer – Grüner prägte viele Jahrzehnte das Geschehen von SF Schwelm, FC Schwelm 06, SG Schwelm 06/95 und VfB Schwelm. Mehr noch: Von 1988 bis 1993 zeichnete er sich als Abteilungsleiter für die Leichtathleten von RE Schwelm verantwortlich. Überdies sorgte er von 1993 bis 2010 bei den Alte-Herren-Fußballern in den Winterrunden für einen reibungslosen Verlauf.

Für den Kreissportbund war Grüner vier Jahre Fachschaftsleiter Gesundheitssport, Fachschaftsleiter Fußball-Jugend für die damalige Ruhr-Olympiade. Außerdem prägte er Jahrzehntelang das Geschehen im Schwelmer Stadtsportbund als Vorsitzender – unter seinem Nachfolger Andreas Happe wurde er hier zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Überhaupt Ehrungen, die hatte der einstige Beauftragte für Breitensport viele bekommen: Silberne WFV-Ehrennadel, FLVW-Verdienstnadel in Gold, FLVW-Ehrennadel in Silber, FLVW-Ehrennadel in Gold, Ehrennadel des KSB sowie von SF Schwelm und FC Schwelm 06 jeweils silberne und goldene Vereinsnadeln und von den SF Schwelm die Verdienstnadel in Gold. Es folgten die Auszeichnungen als Ehrenamtlicher des Kreises (2004) und der Stadt Schwelm (2005).