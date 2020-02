Von der Disco in den Ligabetrieb

Gevelsberg. Beim VfL Gevelsberg nehmen zwei Teams am Ligabetrieb teil. Für den Erfolg trainieren die Gevelsbergerinnen mit professionellen Choreografen.

„Ihr macht ja Sport – nur mit Schminke“, habe mal ein Bekannter zu ihr gesagt, erzählt Sonja Dehn, Tanz-Abteilungsleiterin des VfL Gevelsberg, schmunzelnd. Und das trifft es wahrscheinlich auch ganz gut, denn wer bei Tanzsport an seine eigenen Tanzeinlagen in der Disco denkt, liegt weit daneben.

Die Damen aus der Tanzabteilung des VfL Gevelsberg trainieren während der Saison ganze dreimal die Woche und halten sich zusätzlich auch mit anderen Sportarten fit. „Tanzsport ist ein Rundumpaket. Durch die vielen Dreh- und Hebefiguren beanspruchen wir sehr viele Muskeln gleichzeitig. Deswegen müssen wir auch viel an unserer Kondition und Kraft arbeiten“, betont Sonja Dehn, die selbst Tänzerin in der Oberligaformation „Las Guapas“ ist und zusätzlich die Tanzabteilung beim VfL leitet.

Tanzsport unterliegt den Trends

Der Stil, in dem die Tänzerinnen bei Turnieren antreten, nennt sich Jazz und Modern/Contemporary, oder kurz JMC. Der Zusatz des Contemporary, was so viel bedeutet wie „Zeitgenössisch“, wurde erst Anfang diesen Jahres ergänzt. Die Verantwortlichen wollten damit die Tür für modernere Tanzstile öffnen.

Und das wird von den Tänzern und Tänzerinnen gut angenommen. „Mit Jazz-Musik hat das nicht viel zu tun“, erklärt Dehn. Immer wieder nehmen die Vereine moderne Trends der Musikindustrie in ihre Programme auf. Das Herzstück des Tanzsports ist die einstudierte Choreografie: „In der Winterpause suchen wir uns zusammen ein Musikstück aus und entwickeln dazu dann eine passende Choreografie. Jeder kann sich dann einbringen und Ideen äußern. Manchmal holen wir uns auch Hilfe von professionellen Choreographen. Es steck in jedem Fall immer sehr viel Arbeit darin,“ betont die VfL-Offizielle, die selbst seit 1998 für Gevelsberg tanzt.

Vier Turniere in der Saison

In der Winterpause feilen dann alle Vereine an ihrer Choreographie, bevor im Februar der Ligabetrieb losgeht. Eine Saison besteht aus vier Turnieren. Hier muss dann alles passen, denn die Wertungsrichter sehen jeden auch noch so kleinen Fehler.

In den drei Kategorien: Technik, Choreographie und Präsentation, beurteilen sie dann, wer mit den wenigsten Punkten nach Hause fahren darf. Denn anders als z.B. im Fußball geht es hier darum, möglichst wenig Punkte zu bekommen.

Während die Tänzerinnen von „Las Guapas“ noch bis zum 8. März auf den Saisonstart warten müssen, durfte die Formation „Galaxy“ bereits am letzten Wochenende ihre Saison eröffnen. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Verbandsliga, freute man sich über einen guten sechsten Platz beim Turnier in Dorsten. Insgesamt schaut der Verein auf eine erfolgreiche letzte Saison zurück.

Auch die andere Formation des VfL Gevelsberg, „Las Guapas“, ist aus der Verbands- in die Oberliga aufgestiegen.

Natürlich ist der sportliche Anreiz hoch und die Tänzerinnen versuchen jedes Turnier zu gewinnen, doch der Tanzsport ist vielmehr als nur der Wettbewerb: „Tanzen ist Mannschaftssport. Wir sind immer nur so stark wie der Schwächste im Team. Deswegen ist der Zusammenhalt hier sehr groß. Wichtig ist, dass man sich auf den Anderen verlassen kann“, erklärt Dehn.

Und auch neben dem Parkett ist das Gemeinschaftsgefühl bei den VfL-Tänzerinnen groß. Durch die gemeinsame Zeit in der Sporthalle entwickeln sich Freundschaften, die auch über den Tanzsport hinausgehen. „Tanzen ist ein großer Teil meines Lebens. Viele von uns sind inzwischen auch privat befreundet. Eine Freundin von mir kenne ich schon seit der ersten Klasse und wir tanzen immer noch zusammen“, erzählt Sonja Dehn.

Gemeinsames Trainingslager

Grund dafür sind sicher auch die gemeinsamen Abende abseits der heimischen Trainingshalle. So fahren beides Teams jedes Jahr zusammen ins Trainingslager oder gehen nach den Turnieren etwas essen.

Nach dem Doppelaufstieg in der letzten Saison gab es so zum Beispiel ein großes Grillfest. Eine inzwischen feste Tradition ist darüber hinaus das Mitlaufen der Tänzerinnen bei der Kirmes-Gruppe Börkey, auf dem alljährlichen Gevelsberger Kirmes-Zug.

Auf die Frage warum eigentlich keine Männer in den Gruppen des VfL Gevelsberg mittanzen, antwortet Sonja Dehn: „Männer wären schon toll in unserer Formation. Mit ihnen könnten wir noch aufwendigere Hebefiguren einstudieren. Es ist aber leider nicht einfach, Männer zu finden, die Lust zu Tanzen haben“, bedauert die VfL-Trainerin.