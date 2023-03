Die Vogelsangerinnen brechen nach dem letzten Punkt in gemeinsamen Jubel aus.

Volleyball Volleyball: Vogelsang steigt zum fünften Mal in Folge auf

Gevelsberg. Beim TV Vogelsang wird der Aufstieg langsam zur Gewohnheit – darum fegen die Volleyballerinnen Jahr für Jahr einfach so durch ihre Liga.

Der Jubel beim TV Eintracht Vogelsang war riesig, als Emma Schmidtke den Ball zum souveränen 3:0-Sieg auf den Hallenboden schmetterte. Die ganze Mannschaft rannte zu ihr, sprang in der Halle West herum und besag den Sieg gegen den VfL Telstar Bochum, mit dem sie den fünften Aufstieg in Serie eingetütet hatte. Von der Kreisklasse sind die Vogelsanger Volleyballerinnen nun bis in die Verbandsliga durchmarschiert.

So ein Triumphzug einer Mannschaft ist eine absolute Seltenheit. Das wusste nach dem entscheidenden Ball auch der Vogelsanger Trainer Gernot Jost, der sich riesig über den Erfolg seiner Mannschaft freute. „Die ganze Woche denkt man nur an das Spiel, im Chat wurde die ganze Zeit darüber geredet und im Training ging es auch nur darum“, betonte er. Doch trotz der großen Bedeutung ist seine Mannschaft das ganze Spiel über cool geblieben.

Spiel steht auf der Kippe

Auch als es im zweiten Satz einmal nicht so gut für seine Mannschaft aussah. Nachdem die Vogelsangerinnen den ersten Satz souverän mit 25:15 gewonnen hatten, war zu Beginn des zweiten Durchgangs auf einmal der Wurm drin. Doch dass die heimischen Volleyballerinnen auf einmal zurücklagen, hatte auch mit Pech zu tun. Als zum Beispiel ein Ball über das Netz rollte und auf den Boden fiel, konnte Vogelsang kaum etwas für den gegnerischen Punkt. Doch das fehlende Glück machten sie mit der passenden Einstellung wieder wett. Sie drehten den Satz noch und setzten sich erneut mit 25:15 durch.

Nach Spielende stoßen die Volleyballerinnen gemeinsam zum nächsten Aufstieg an. Foto: Marinko Prša

Im letzten Satz ließen sie dann nichts mehr anbrennen. Und auch Jost war sich dann mit zunehmender Zeit sicher, dass sie sich den Aufstieg Nummer fünf nicht mehr nehmen lassen würden.

„Total verdient“

Der Jubel wurde immer größer, je näher der entscheidende Punkt rückte. Die vielen Zuschauer hätten sich auch in der Halle irren können – und trotzdem wäre ihnen bei der lautstarken Kulisse und dem mitreißenden Aufritt des TV sofort klar gewesen: Hier passiert gleich etwas Großes.

Als dann der letzte Ball zum 25:12-Satzgewinn die Aufstiegsfeier einleitete, kannte die Freude keine Grenzen mehr. „Der Aufstieg ist total verdient, wir haben uns immer für jeden Punkt angestrengt und sind einfach nur glücklich“, sagte Spielerin Lara Strauss – um kurz danach wieder zum Feiern zu ihren Mitspielerinnen zu flitzen.

