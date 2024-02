Vogelsang und Voerde eröffnen das Kreisliga-Jahr 2024

Gevelsberg/Ennepetal Fußball-Kreisligisten starten mit Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe. Voerder Reserve muss Spieler an Bezirksliga-Team abgeben.

Die lange Winterpause in der Fußball-Kreisliga A2 findet nach 54 Tagen am Sonntag ein Ende. Aus lokaler Sicht eröffnen der FC Gevelsberg-Vogelsang und Aufsteiger BW Voerde II das neue Jahr in der höchsten Spielklasse und stehen dabei vor interessanten, aber durchaus lösbaren Aufgaben. Vor allem für die Voerder Reserve wäre ein Sieg am Sonntag (14.45 Uhr) beim Tabellennachbarn SC Obersprockhövel III wichtig, um gleich zum Jahresauftakt das Polster zum einzig verbliebenen Abstiegsplatz zu vergrößern.

Aktuell rangiert Voerde II einen Punkt hinter der Drittvertretung des SCO auf dem drittletzten Platz, in der Hinrunde gelang dem amtierenden B-Liga-Meister in 14 Spielen nur zwei Siege und vier Remis bei acht Niederlagen. Trotz des groß anmutenden Vorsprungs von acht Punkten auf den Vorletzten SuS Volmarstein wäre ein Sieg ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, Voerde hätte dann elf Punkte Vorsprung. Allerdings sind die personellen Voraussetzungen vor dem Kellerduell alles andere als rosig. Einige Spieler fehlen verletzt oder krank und zudem werden drei Spieler bei der ebenfalls personell gebeutelten Bezirksliga-Mannschaft der Voerder aushelfen. „Ich vertraue aber jedem Spieler in meinem Kader“, sagt Trainer Ferhat Öztürk.

Vogelsang kann Kontakt ins Mittelfeld herstellen

Für den FC Gevelsberg-Vogelsang ist die Lage dagegen deutlich entspannter vor dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SpVg. SW Breckerfeld II. Das Team des scheidenden Trainers Maximilian Goerke könnte mit einem Sieg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. „Das wird ein kampfbetontes Spiel“, erwartet Goerke einen unbequemen Aufsteiger.

