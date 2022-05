Vogelsang spielt gegen Wetter nur auf ein Tor

Gevelsberg. Sie wollen das beste Gevelsberger Team in der Kreisliga werden, da hilft ein Kantersieg natürlich: Der FC Gevelsberg-Vogelsang schießt Wetter ab.

Den höchsten Sieg an diesem Wochenende hat der FC Gevelsberg-Vogelsang eingefahren. Gegen die Reserve des FC Wetter setzten sie sich mit einem 9:0 (4:0)-Kantersieg sehr souverän durch. Ein Erfolg, der dank einer guten Leistung auch völlig in Ordnung ging. „Wir waren die deutlich bessere Mannschaft“, berichtete auch der Vogelsanger Trainer Maximilian Goerke. „In allen Belangen waren wir unserem Gegner überlegen. Es war ein Spiel auf nur ein Tor“, beschrieb er, was auf dem Feld vor sich ging.

Auf den ersten Treffer seines Teams musste der Coach allerdings 21 Minuten warten. Da eröffnete Tolga Canatan mit einem seiner drei Treffern (21., 49., 80., Elfmeter) zum 1:0 den Gevelsberger Torreigen. Besonders hervor stach zudem Dominik Giampietro. Er war mit vier Torerfolgen noch besser als sein Teamkollege unterwegs (31.. 56., 63., 75.). Lukas Henning (24.) und Gianluca Salvo (44.) schossen für den Verein vom Hundeicken die weiteren Tore.

Vogelsang kommt dem neuen Ziel näher

„Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, befand FC-Trainer Goerke nach dem Abpfiff. Dabei hätte sein Team bei besserer Chancenausbeutung auch noch höher gewinnen können. „Wir standen einige Male unnötig im Abseits und haben auch zwei Großchancen nicht genutzt“, sagte er. Als nächstes geht es für sein Team im Derby gegen den FC Silschede. Dort könnten sie für ihr Ziel, die beste Gevelsberger Mannschaft zu werden, weitere Taten folgen lassen.

