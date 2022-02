Vogelsang ärgert den Tabellenführer – besiegt ihn aber nicht

Gevelsberg. Einfach war es für den Tabellenführer der Landesliga in Gevelsberg nicht zu gewinnen. Viel gefehlt hat der SG für den überraschenden Sieg nicht.

Zwei Spiele, ein Sieg und eine Niederlage: Die Bilanz der Landesliga-Volleyballer von der SG Vogelsang-Berchum am Heimspieltag konnte sich sehen lassen.

Gegen den Tabellenführer Humann Essen VI machte sich direkt im ersten Satz die Tabellensituation schnell bemerkbar, die Gäste glänzten mit klarem Aufbauspiel, setzten sich früh ab und beendeten den Satz mit 17:25 klar. Der zweite Satz gestaltete sich ausgeglichener, Essen führte zwar, ein größerer Vorsprung wurde jedoch nicht zugelassen. Das Endergebnis von 22:25 aus der Sicht der Spielgemeinschaft ging leistungstechnisch in Ordnung und ließ Hoffnung auf einen Satzgewinn im dritten Satz aufkeimen. Und diese Hoffnung bewahrheitete sich, die Gevelsberger änderten die Taktik, variierten im Angriffsspiel und hielten von Beginn an die Führung in eigener Hand.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Gegen Ende des Satzes vollzog Mittelangreifer Lucas Schmidt eine Aufschlagserie von acht Aufschlägen. Diese wurde auch von zwei Time-Outs des Gästetrainers nicht unterbrochen, so dass am Ende ein mit 25:15 klarer Satzgewinn heraussprang. Davon berauscht legten die Gevelsberger auch im Folgesatz einen ambitionierten Kurs an, konnten sich jedoch nicht absetzen. Dazu haderten die Gevelsberger auch mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. In einem sich an Spannung nicht zu überbietenden Ende setzten sich die Essener mit 24:26 zum 1:3-Spielgewinn durch.

Starke Arbeit im Blockspiel

Im zweiten Spiel der Gevelsberger Spielgemeinschaft gegen den Werdener TB setzte sich die Heimmannschaft im ersten Satz klar dominierend mit 25:15 durch. Der zweite Satz entwickelte sich von Anfang an auf Augenhöhe, bevor sich der Gast zunächst mit vier Punkten absetzen und diesen Vorsprung halten konnte. Beim Stand von 14:18 drehte die SG jedoch auf, drehte den Satz auch aufgrund der guten Blockarbeit zu einer 20:18 Führung und brachte diese zu einem 26:24 ins Ziel.

Im dritten Satz baute die SG konzentriert ihr Spiel auf, umspielte die Blocks der Werdener und beendete den Satz und damit auch das Spiel mit einem 25:19 zu einem souveränen 3:0 Erfolg gegen den Tabellennachbarn. Spieler Daniel Wirth zeigte sich am Ende des Tages zwiegespalten: „Im ersten Spiel, insbesondere in den ersten beiden Sätzen, sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm