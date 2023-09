Voerdes Pfaffenbach: „Das war wirklich ein Dämpfer für uns“

Voerdes Noah Pfaffenbach (in schwarz) kommt in der Vorsaison gegen Hemer per Schlagwurf zum Abschluss.

Ennepetal. Zwei Spiele, 2:2 Punkte für die TG Voerde – und jetzt kommt mit Hemer ein Schwergewicht der Verbandsliga. Verstecken will sich die TG aber nicht.

Auf den Handball-Verbandsligisten TG Voerde wartet am Sonntag eine denkbar schwere Aufgabe. Um 17 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Kai Henning in eigener Halle auf den Vorjahreszweiten HTV Hemer.

In der vergangenen Saison lieferten sich beide Teams zwei umkämpfte Duelle, aus denen der HTV jeweils als knapper Sieger hervorging. Nach zwei Erfolgen zu Beginn steckten die Voerder zuletzt eine Pleite beim OSC Dortmund ein. Rückraumspieler Noah Pfaffenbach und seine Teamkollegen möchten sofort zurück in die Erfolgsspur und dafür abermals ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Der 21-Jährige blickt im Gespräch auf den bisherigen Saisonauftakt, die personellen Möglichkeiten der TGV sowie den kommenden Gegner.

Mit der Niederlage beim OSC Dortmund musste das Team den ersten herben Rückschlag der noch ziemlich jungen Saison hinnehmen. Wie bewerten Sie diese Partie jetzt im Nachhinein?

Noah Pfaffenbach: Das Spiel war ein Dämpfer für uns, vor allem mit dem Wissen, dass wir es auch hätten gewinnen können. Die Möglichkeiten waren da, aber wir sind nie so richtig in Tritt gekommen. Deswegen tut so ein Ergebnis einfach besonders weh, wenn man die eigene Leistung nicht auf die Platte gebracht hat.

Breiter Kader stellt Gegner vor Herausforderungen

Der Kader der TGV ist zu dem aktuellen Zeitpunkt so breit wie noch nie aufgestellt. Was zeichnet diese Mannschaft auch in ihrer Breite denn besonders aus?

Es ist sehr gut, dass wir in dieser Saison so einen breiten und vor allem auch starken Kader haben. Wir können die Gegner so mit den verschiedenen Spielertypen immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Trotz der Kaderbreite gibt es auch keine Unstimmigkeiten, wer wie viel Spielzeit bekommt. Wir sind wirklich ein Team, das schätze ich ganz besonders an Voerde.

Mit dem HTV Hemer wartet in der anstehenden Partie der Vorjahreszweite auf Ihr Team. Was macht den Gegner so stark und wie möchten Sie den HTV am Sonntag genau knacken?

Hemer hat eine klasse Mannschaft und ist immer schwer zu spielen, das haben wir im Vorjahr gesehen. Seitdem haben sie sich nochmals verstärkt, haben viel individuelle Qualität und werden, denke ich, wieder vorne mitspielen, obwohl Schalksmühle im ersten Spiel gegen Hemer wirklich nah am Sieg dran war. Wir müssen uns aber nicht verstecken und werden daher natürlich versuchen, mit der Unterstützung unserer Heimkulisse Hemer wieder einen harten Kampf zu liefern und die Punkte dieses Mal bei uns zu behalten.

