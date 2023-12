Voerdes Defensive zieht dem Favoriten den Zahn

Ennepetal Handball-Verbandsliga: Turngemeinde überrascht mit Sieg über den Dritten Bergkamen und verschafft sich in der Tabelle Luft nach unten.

Der Handball-Verbandsligist TG Voerde hat das Kalenderjahr 2023 mit einem Paukenschlag beendet. Die Mannschaft von Trainer Kai Henning gewann überraschend aber völlig verdient mit 31:25 (14:10) gegen den Tabellendritten HC TuRa Bergkamen und konnte sich dadurch etwas von den bedrohlichen Plätzen absetzen. Anders als noch vor drei Tagen, als die Voerder das Spiel gegen den SuS Oberaden kurz vor Schluss aus der Hand gaben und verloren, zeigte die Turngemeinde gegen Bergkamen eine herausragende und konzentrierte Mannschaftsleistung.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde konnte sich die Henning-Sieben erstmals mit drei Toren absetzen und verteidigte diese Führung auch in der Folge. „Wir haben heute deutlich disziplinierter gespielt als noch am Sonntag“, freute sich der Voerder Trainer über den stark verbesserten Auftritt seiner Spieler. Diese nahmen Bergkamens Toptorschützen Pascal Terbeck defensiv gut aus dem Spiel und konnten sich zudem auf einen über 60 Minuten starken Tim Fabiunke zwischen den Pfosten verlassen.

Voerde lässt nur kurz Spannung aufkommen

Auch im zweiten Durchgang ließen die Voerder defensiv nicht nach und spielten auch im aufgebauten Angriff sehr konzentriert. Nur Mitte der zweiten Halbzeit kam Bergkamen noch einmal auf drei Tore heran, ehe die Turngemeinde die Begegnung durch einen 4:0-Lauf entschied und den Vorsprung sicher über die Zeit brachte.

Durch den überraschenden Erfolg nach den jüngsten Rückschlägen in den vergangenen beiden Heimspielen gegen Bösperde und Oberaden rückt die TG Voerde auf den neunten Tabellenplatz vor und hat nun sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten SG Ruhrtal. „Wir können mit dieser Ausbeute zufrieden sein. Der Sieg heute nimmt aus der Situation ein wenig den Druck raus“, freute sich Kai Henning. Das sein Team in der Lage ist, gegen jedes Team der Liga bestehen zu können, zeigte die Partie gegen Bergkamen eindrucksvoll. „Anscheinend liegen uns die vermeintlich stärkeren Teams besser“, so der Voerder Trainer.

Am 20. Januar geht es für die Turngemeinde in der Liga weiter mit einem Auswärtsspiel beim TuS Ferndorf weiter.

TG Voerde: Brüggemann (9/6), Stratmann (5), Dennis Riebeling (4), Fabian Riebeling (4), Thomzig (4), Jähnichen (2), Frowein (2), Jung (1).

