Voerder Basketballer mit guten Ansätzen beim ersten Test

Ennepetal. Im ersten Testspiel kann nie alles direkt perfekt laufen. Die TGV zeigte auf dem Platz jedoch einiges, was positiv in die Zukunft blicken lässt.

Im ersten Testspiel vor der neuen Oberliga-Saison unterlagen die Basketballer der TG Voerde bei den klassenhöheren Baskets aus Lüdenscheid mit 67:60 (38:30).

Trotz der Niederlage durfte TG-Coach Martin Schrader in Bezug auf die Geschwindigkeit und Kommunikation innerhalb seines Teams das ein oder andere Lob verteilen. Zudem agierte die Mannschaft mit wechselnden Verteidigungsformen, was in Teilen bereits gut funktionierte. Topscorer wurde Elias Dreßler (20 Punkte), der größte Jubel brandete aber auf, als Neuzugang Niklas Lange in der zweiten Halbzeit seine ersten Punkte für die Voerder markieren konnte. Nebenbei feierte auch Henrik Potthoff sein Debüt im Seniorenbereich.

„Bedenkt man, wer heute alles gefehlt hat, haben die Jungs das recht brauchbar hinbekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg Es gilt aber in naher Zukunft noch einiges an Trainingsarbeit zu investieren. Besonders unsere Trefferquote war heute sehr schmal und defensiv hat uns die Konstanz gefehlt“, lautet das Statement von Schrader. Bereits am Montag steht der nächste Test auf dem Programm, wenn die TG Voerde die SE Gevelsberg zu Gast hat.

TG Voerde: H. Potthoff, M. Potthoff (1), Szarmach (4), Lindner (12), Grefe, Flehinghaus (8), Fedder (10), Dreßler (20/1), Lange (5/1).

