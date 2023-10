Voerde verzweifelt am gegnerischen Keeper – und geht unter

Ennepetal. Gegen den Tabellenführer Volmetal sind die Voerder völlig chancenlos. Das liegt vor allem an einem Manko, das Trainer Henning klar anspricht.

Es sollte eines der Saisonhighlights für die Verbandsligahandballer der TG Voerde werden. Das Gastspiel beim Oberligaabsteiger und Tabellenführer TuS Volmetal hielt in Sachen Stimmung was es im Vorfeld versprach, spielerisch waren die Hausherren beim deutlichen 32:22 (17:11) das dominante Team. „Mit zehn Toren Differenz zu verlieren, ist zu hoch. Nach der Pause war Volmetal die klar bessere Mannschaft“, lautete das Fazit von Voerdes Trainer Kai Henning.

Nach zuletzt zwei Niederlagen und einer anschließenden sechswöchigen Spielpause hatten sich die Voerder für die Partie beim TuS einiges vorgenommen. In der voll besetzten Volmetaler Sporthalle waren es jedoch die Hausherren, die den besseren Start erwischten und sich deutlich effizienter präsentierten als die Gäste. Sie erzielten die ersten drei Treffer und erspielten sich ein frühes Polster zum 5:1 nach gut sieben Minuten. Näher als auf drei Treffer sollten die Voerder an diesem Abend nicht mehr herankommen. Während die Gästefans in puncto Lautstärke dem Volmetaler Publikum nach Kräften Paroli boten, haderten die Voerder Spieler mit ihrer Chancenverwertung.

Schlussmann Müller überragend

Beim Stand von 3:8 nach gut acht Minuten hatten sie bereits sieben klare Möglichkeiten vergeben. Maximilian Müller im Tor des TuS war zu diesem Zeitpunkt der überragende Mann auf dem Feld. Bereits im Vorfeld hatte der Voerder Übungsleiter vor dem starken Torhütergespann des Gegners gewarnt. „So viele Chancen auszulassen, können wir uns gegen eine Topmannschaft wie Volmetal einfach nicht erlauben“, suchte Henning nach dem Abpfiff keine Ausreden.

Bester Akteur aufseiten der TGV war Linksaußen Tom Brüggemann, der sein Team mit neun Treffern anführte und emotional voranging. Mit einem verdienten Rückstand von sechs Toren gingen die Voerder in die Kabine.

Glaube an Wende ist da

Das Vertrauen in die eigene Stärke und die Hoffnung auf ein Comeback waren zu diesem Zeitpunkt noch zu einhundert Prozent intakt. „Wir haben uns vorgenommen, noch mehr Emotionen reinzubringen und uns in dieses Spiel zurückzukämpfen“, erklärte Henning. „Das ist uns aufgrund unserer eigenen Fehler nicht gelungen, danach haben die Volmetaler es mit all ihrer Klasse ausgespielt.“

Die Versuche der Gäste, das Spiel offener zu gestalten, erstickten die Hausherren schon im Keim. Mit einem 4:1-Lauf kamen sie aus der Kabine, machten die Kräfteverhältnisse an diesem Abend deutlich und verteidigten ihren komfortablen Vorsprung ohne größere Probleme. Henning, der im Rückraum einige angeschlagene Spieler im Kader hatte, fehlten in der Schlussphase die Alternativen, um personell nachzulegen.

Stute verhindert höhere Pleite

Keeper Tim Stute bewahrte seine Vorderleute dank mehrerer herausragender Paraden vor einer höheren Niederlage. „Die Stimmung heute Abend war wirklich gut. Es ist schade, dass wir das Spiel nicht enger gestalten konnten“, so Henning. Nach den unglücklichen Pleiten in Dortmund und gegen Hemer war es die erste Begegnung, in der die TGV klar an ihre Grenzen stieß.

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt der TGV nach der dritten Saisonniederlage nicht. Schon am Freitagabend geht es für Henning und seine Mannschaft zur ungewohnter Zeit zuhause gegen Absteiger HVE Villigst-Ergste. Mit nun 4:6 Punkten kämpfen sie dann darum, das Punktekonto wieder auszugleichen und nach dem guten Saisonstart mit zwei Siegen den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

