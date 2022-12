Voerde-Trainer Hyde fordert: „Das muss das Ziel sein“

Ennepetal. Die Bezirksliga-Handball-Damen der TG Voerde treffen auf Meinerzhagen – Trainer Hyde erklärt, was das Ziel gegen den Konkurrenten sein muss.

Die Handballerinnen der TG Voerde empfangen am Sonntag um 15 Uhr die SG Kierspe-Meinerzhagen. Dabei geht es für den Bezirksligisten darum, die beiden guten letzten Spiele zu bestätigen und sich mit einem Erfolg vom Gegner abzusetzen. Als Tabellensechster stehen die Voerderinnen trotz einiger ordentlicher Leistungen erst bei vier Zählern.

„Der Erfolg gegen Siegen und auch der Auftritt in Drolshagen haben uns einen Schub gegeben. Jetzt möchten wir uns mit zwei Punkten und einem guten Gefühl in die Weihnachtspause verabschieden“, gibt Trainer Marcel Heyde für den Sonntag ein Ziel für seine Truppe vor. Wie schon am vergangenen Wochenende muss die TGV aufgrund mehrerer Verletzungen mit einem kleinen Kader auskommen. Dass sie trotzdem ihre Leistung abrufen können, haben sie bereits bewiesen. Gegen die SG soll einmal mehr der Heimvorteil der ausschlaggebende Faktor sein. „Wir möchte uns Luft nach unten verschaffen und haben zuhause schon sehr gute Spiele absolviert. Das muss auch das Ziel für die Partie gegen Kierspe sein“, fordert Heyde.

In der Deckung wieder glänzen

Neben der TGV zeigten auch die Frauen der SG zuletzt einen positiven Trend. Nach einer unglücklichen Niederlage gegen Volmetal feierten sie am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonerfolg und rückten bis auf zwei Punkte an Voerde heran. Dem möchte Heyde mit seinem Team entgegenwirken und sich auf die eigenen Stärken besinnen. „Wir haben in der Deckung zwei gute Spiele gezeigt. Das ist die Grundlage für unser Spiel. Wenn wir mit diesem Einsatz defensiv erneut gut stehen, haben wir alle Möglichkeiten, die Partie für uns zu entscheiden.“

