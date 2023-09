Voerde lässt gegen Hattingen-Sprockhövel die Muskeln spielen

Voerde. Das Spiel gegen die HSG Hattingen-Sprockhövel wird für Voerde zu einer einfachen Nummer. Am Ende kann die TG sogar durchwechseln.

Die rote Fahne im Fanblock schwenkte fröhlich auf der Tribüne. Recht locker klatschten sich die Handballer der TG Voerde ab, nachdem die 60 Minuten gegen die HSG Hattingen-Sprockhövel verstrichen waren. Mit 32:23 haben sie die Gäste, die ehemalige Mannschaft von Trainer Kai Henning, wieder nach Hause geschickt. Ein deutliches Ergebnis, was noch viel höher hätte ausfallen können.

Denn temporeich begann die Partie, wobei die Voerder gleich die entscheidenden Akzente setzten und sich einen kleinen Vorsprung erarbeiteten. Die Marschroute war klar: Mit Druck nach vorne, flink in die sich ergebenden Lücken laufen oder auch mal quetschen und gnadenlos ins Netz werfen. Das klappte. Auch, wenn anfangs Janis Thomzig und Jannis Frowein mal einen Gegenstoß vergaben.

Fabiunke pariert

Auf der anderen Seite fing die TG jedoch Bälle ab, die diese Tempogegenstöße erst ermöglichten. Und insgesamt blockte Voerde oft erfolgreich – neben Torhüter Tim Fabiunke auch seine Vorderleute. Sie stellten sich den Kontrahenten gut in den Weg, streckten sich. Und ein bisschen fehlte der neu gegründeten Spielgemeinschaft wohl auch das Quäntchen Glück bei den Abschlüssen.

Ein Manko der Gegner war damit die in Halbzeit eins geringe Chancenverwertung. Aus dem Spiel heraus vergaben die noch im alten Trikot des TuS Hattingen Auflaufenden mehrere Tormöglichkeiten. Es war Kai Werthebach, der ein paar Siebenmeter verwandelte – in Halbzeit zwei parierte Fabiunke dann gleich zweimal. Auch der bei den Hattingern gesetzte Linksaußen Magnus Neitsch, der vor wenigen Jahren noch in der dritten Liga beim TuS Ferndorf aktiv war, kam erst in der zweiten Halbzeit in Fahrt und steuerte seine vier Treffer bei. Auf der anderen Seite klappten die Versuche von außen besser: Voerde trat konsequent auf, verband Wille mit Präzision. Dazu kamen Treffer aus dem Rückraum und vom Kreis aus.

„Können nachlegen“

Das freute Coach Henning. Er musste aber nach dem Seitenwechsel auch mal zur Konzentration mahnen, damit trotz der zeitweise Zwölf-Tore-Führung nicht plötzlich der Schlendrian aufkommt. Es gab eine lahmere Phase, in der aber auch bei der HSG die Luft etwas raus war. Henning gönnte in der Zeit einigen seiner Akteure eine Pause, um denjenigen Spielanteile zu geben, die zuletzt seltener beim Training waren. Außerdem spielt Voerde bereits am Freitagabend schon wieder.

„Man hat bei den Wechseln gemerkt, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen, aber insgesamt auf einem guten Weg sind“, sagte er. Er hatte aber mit Thomzig und Danyon Jähnichen beide Kreisläufer im Kader und könnte somit wechseln, zumal Linkshänder Jähnichen vor dem Spiel etwas Probleme mit den Schienbeinen hatte. Noah Pfaffenbach hatte zudem leichte Schulterprobleme und auch Dennis Riebeling sollte mal durchschnaufen. „Im Prinzip war es schon unser Grundgerüst, aber es zeigt, dass wir immer nahtlos nachlegen können“, so Henning.

HSG findet wenige Mittel

Er wusste im Vorfeld nicht genau, wie sein Ex-Team in Voerde auflaufen wird. „Ich kenne zwar alle Hattinger, war mir aber nicht sicher, was auf uns zukommen. Sie haben im Endeffekt mit keinem richtigen Kreisläufer gespielt und ein paar Spieler sind noch verletzt“, erzählt der TG-Trainer. In dem besagten sehr trägen Spielabschnitt vergab die Henning-Sieben dann einiges – die Hattinger kamen aber nur mal auf sieben Tore heran, da sie wenige Mittel fanden und auch hinten heraus Fabiunke immer mal wieder eine Hürde zwischen Pfosten war. Sie warfen übrigens direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit ein paar Minuten lang keine Tore, was ihnen die Ennepetaler dann um die 50. Minute herum nachahmten. Nach 57:15 Minuten hievte Pfaffenbach Voerde dann endlich über die 30er-Marke.

Auf Voerdes Seite gingen sonst in den ruhigen Momenten alle Bälle rein, da der gesetzte Siebenmeter-Schütze Tom Mikka Brüggemann immer wieder die beiden gegnerischen Keeper ausschaute. Er war es letztlich, der bei den Toren immer vor der Bank stehend mit Fäusten geballt jubelte und ein strahlendes Gesicht hatte. Erst recht nach der Schluss-Sirene.

