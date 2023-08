Voerde kommt zwei Mal nach Rückstand zurück

Ennepetal. Zwei Mal gerät Aufsteiger BW Voerde II gegen die TSG Herdecke in Rückstand, zwei Mal kommt das Team zurück. Für mehr reicht es aber nicht mehr.

Am Ende gab es trotz eines rassigen A-Liga-Spiels keinen Sieger in einer engen Partie – womit wohl beide Teams gut leben konnten, denn das 2:2 (0:1) zwischen dem Aufsteiger FC BW Voerde II und der TSG Herdecke war alles in allem leistungsgerecht. Bei wechselhaftem Wetter bekamen die Zuschauer am Tanneneck ein munteres Spiel zu sehen, bei dem die Gäste aus Herdecke die doppelte Führung letztlich nicht ins Ziel retten konnten.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die erste Halbzeit blieb, abgesehen von drei gelben Karten für die Hausherren und dem Führungstreffer für die Gäste durch Benito Winter, ohne größere Highlights. Spannender wurde es in der zweiten Halbzeit. Zunächst gelang es den Voerdern durch Lars Jesinghaus in der 55. Minute auszugleichen. Auch aufgrund der wechselnden Witterungsbedingungen entwickelte sich nach Wiederbeginn ein schnelleres Spiel als noch in Durchgang ein. Der Ausgleich hielt jedoch nicht lange und bereits zwei Minuten später netzte Felix Grewe (57.) zur erneuten Führung für die Gäste ein.

Überzahl bringt Voerde nicht viel ein

Ab diesem Zeitpunkt war die Reserve von Voerde am Drücker und konnte sich in der 71. Minute mit dem verdienten Ausgleichstreffer von Joris Reyes Mellado belohnen. Die Gelb-Rote Karte gegen Herdecke (80.) sorgte nicht dafür, dass sich eine drückende Überlegenheit der Gastgeber entwickeln konnte und so trennten sich beide Mannschaften letztlich leistungsgerecht unentschieden. Für Herdecke bedeutete das Remis den ersten Punkt der Saison, Aufsteiger Voerde II rehabilitierte sich für die 0:6-Klatsche gegen Sprockhövel II und steht nun bei zwei Zählern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm