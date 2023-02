Voerde kann nur 20 Minuten mit dem Tabelleführer mithalten

Dortmund/Ennepetal. Gegen den Spitzenreiter agiert Handball-Verbandsligist TG Voerde auf Augenhöhe – bis der Aufstiegsaspirant ab Ende der ersten Hälfte Ernst macht.

Der Handball-Verbandsligist TG Voerde reiste am Samstagabend zum TuS Westfalia Hombruch, um den zehnten Sieg in Folge des Tabellenführers zu verhindern. Gegen das formstärkste Team der Liga gelang es der Mannschaft von Trainer Kai Henning nur in den ersten 20 Minuten, die Partie offen zu gestalten. Am Ende hieß es 32:25 (15:9) für den Favoriten aus Hombruch.

Keeper Tim Stute half seinem Team in der Anfangsphase mit vielen guten Paraden, auf der Gegenseite verpasst es die TGV, daraus das nötige Kapital zu schlagen. Nach dem 7:6-Führungstreffer (18.) waren es die Hausherren, die zuerst ihre Sicherheit im Abschluss fanden. Sie profitierten von vielen Fehlern im Offensivspiel der TGV, liefen mehrere Gegenstöße und ließen kaum eine Chance ungenutzt. „Neun Tore in der ersten Halbzeit sind gegen einen solchen Gegner zu wenig. Hombruch hat dann seine ganze Klasse gezeigt und uns dafür bestraft“, beschrieb Henning die spielentscheidende Phase vor dem Seitenwechsel.

Alles Engagement bringt Voerde nichts

Das Handicap für sein Team erwies sich in den zweiten 30 Minuten als zu groß. Näher als auf fünf Treffer kamen sie nie heran, da der TuS mit der komfortablen Führung im Rücken immer sicherer wurde. Die Gäste mühten sich nach Kräften in Schlagdistanz zu bleiben, am Ende fehlten dem ausgedünnten Kader der TGV aber die Alternativen, um dem Gegner ernsthaft gefährlich zu werden. „Gegen Hombruch muss an so einem Tag alles stimmen. Wir haben viele Chancen ausgelassen, deswegen gehen sie auch als klar verdienter Sieger vom Feld“, gratulierte Henning dem TuS.

TGV: Stute, Krüner – Pfaffenbach (8), Brüggemann (7/2), Roskosch (3), F. Riebeling (3/2), Thomzig (2), Heyde (1), Frowein (1), Jung, Pagenkämper.

