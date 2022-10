Voerde ist über den nächsten Gegner nicht gerade begeistert

Ennepetal. Am Sonntag geht es für Voerde gegen Aufsteiger BW Haspe – über den nächsten Gegner ist das Team aber nicht unbedingt begeistert.

Seine beiden bisherigen Siege hat Aufsteiger SG Blau-Weiß Haspe auf der heimischen Asche des „Freiheitsplatzes“ eingefahren. 2:1 hieß es gegen Letmathe, 2:0 gar gegen den hoch eingeschätzten VfL Schwerte. Am Sonntag muss der FC Blau-Weiß Voerde auf „Gelsenrot“ an der Schülinghauser Straße antreten. Die Begeisterung bei den Spielern und ihrem Trainer hält sich in Grenzen.

Coach Emrah Özüsaglam sieht das aber trotzdem durchaus entspannt: „Begeistert sind wir nicht, aber ich bin ja selber auf Asche groß geworden. Von daher ist alles gut.“ Sein erstes Seniorenjahr, erinnert sich der Coach, hat er auf dem Loheplatz in Hagen-Emst gespielt. Damals spielte die Spvg. Hagen 1911 noch hier, zog erst 2013 zur mit Kunstrasen bestückten Bezirkssportanlage Emst.

Özüsaglam, der als Hasper viele der gegnerischen Spieler kennt, ist sich im Klaren darüber, dass er mit seinem Team vor einer schweren Aufgabe steht. „Die Jungs sind heimstark und haben mit Michel Amaral einen guten Mann im Zentrum.“ Der aus der Jugend des Hasper SV stammende 37-Jährige hat immerhin bis zur Regionalliga gespielt und kann so auf einen riesigen Erfahrungsschatz bauen. Und auch sein Partner im Offensivbereich der Hasper, Shkelzen Imeri, verfügt über eine Oberliga-Vergangenheit. Mit fünf erzielten Treffern ist er der bisher beste Torschütze des Aufsteigers. „Dass die Aufgabe schwierig wird, wissen wir, trotzdem fahren wir dorthin, um den nächsten Auswärtssieg einzufahren“, sagt Özüsaglam.

Kleine Trainingsgruppe

Schwierig könnte das allerdings schon aus personellen Gründen werden. Denn einige Spieler fehlen, der Einsatz anderer ist ungewiss. „Wir haben die Trainingswoche nur mit dreizehn Spielern absolviert“, berichtet der Voerder Übungsleiter. „Das“, stellt er klar, „ist natürlich nicht optimal.“ Dennoch verspricht der Coach, dass sie eine Mannschaft zusammenbekommen werden, wenn es am Sonntag um Punkte gehen wird.

Definitiv nicht dabei sein wird Flemming Monse, der sich in einem Kurzurlaub befindet. Der angeschlagene Nico Hryn und Matz Völlmecke konnten zudem nicht an den Trainingseinheiten unter der Woche teilnehmen. Ob sie am Wochenende auflaufen werden, scheint also fraglich. Alex Hillenberg kehrt am Samstag aus einem Kurzurlaub zurück, Marius Kahle feiert am Samstag seine Hochzeit. Ob und wer von ihnen in Haspe dabei sein wird, ist derzeit noch ungewiss. Die Partie, die um 15 Uhr angepfiffen wird, ist im übrigen eine Premiere. In Meisterschaftsspielen haben sich die beiden Teams bisher noch nie gegenübergestanden.

