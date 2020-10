Voerde II klettert nach 3:1 gegen Vogelsang auf Platz neun

Der Voerder Aufwärtstrend seit dem Trainerwechsel hält in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, weiterhin an. Das zeigt der 3:1 (0:0)-Erfolg am Tanneneck gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang. Auf der anderen Seite haderte Vogelsang mit den Platzverhältnissen in Voerde. Senthuran Ketheeswaran (46.), Bastian Alexius (51.) und Marco Schulte (77.) waren mit ihren Treffern die entscheidenden Spieler auf dem Platz für die Mannschaft um das Interims-Trainerduo Marius Hornschuh und Jan Macecek.

Ehrentreffer durch Ian Mösta

Seit vier Spielen sind die Übungsleiter am Werk und mit dem Sieg gegen die Gevelsberger haben sie ihr Team nun von einem Abstiegsplatz in das Mittelfeld geführt. Warum BW aktuell so erfolgreich performt, erklärt der Übungsleiter Hornschuh mit der Gemeinschaft seines Teams. Es sei alles wie vorher, sagt er. Nur eine Sache habe sich geändert: „Seit einigen Wochen bildet sich immer mehr ein Kern in unserer Mannschaft. Das zeigt sich auf dem Platz. Wir haben gegen Vogelsang eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, lobt der Trainer seine Spieler. Die Zusammengehörigkeit habe sich dann auf dem Platz gezeigt.

Der Trainer lobt vor allem die zweite Halbzeit seines Teams: „Wir haben in dem zweiten Durchgang gegen Gevelsberg den Platz umgepflügt.“ Einzig der Vogelsanger Ian Mösta trübte das Ergebnis der Voerder minimal. Der Torjäger schoss den Ehrentreffer des FC (80.) zum Endstand. Sein Trainer Dirk Henning hingegen musste nach zuletzt zwei Siegen wieder eine Niederlage zu verkraften. Das gelang ihn aber gut. Nach dem Spiel scherzte er wieder, dass nicht nur der Regen, sondern auch BW ihn nass gemacht hätten. Er sei aber wieder trocken.

Dennoch spielte der Regen bei der Niederlage seiner Mannschaft eine große Rolle: „Das Wetter hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis genommen. Wir mussten zwar beide auf dem selben Platz stehen, aber Voerde kennt das. Der Platz war echt schlecht und wir sind mit ihm nicht zurecht gekommen“, so Henning sich über den Rasenplatz am Tanneneck. Die Niederlage hätte nach seinem Geschmack nicht sein müssen: Vogelsang hatte in der ersten Halbzeit genügend Chancen, erst in Führung zu gehen und diese anschließend auszubauen. Das gelang den Gästen aber nicht. „Wir hatten unsere Chancen, aber unsere Verwertung war schlecht. Wir können zur Halbzeit 3:0 führen“, so Henning.

Weil Vogelsang seine Möglichkeiten aber nicht ausnutzte, schlugen die Voerder zu. Und das, obwohl ihr bester Torjäger gefehlt hat: Jan Priebe musste wegen Problemen mit der Hüfte auf der Bank sitzen. Sein Ersatz Marco Luca Schulte machte seine Sache aber gut und trug mit seinem 3:0 einen großen Teil zum Sieg mit dabei.

Voerdes Ziel ist der siebte Platz

Sein Trainer Hornschuh sieht seine Mannschaft nach dem erneuten Sieg auf einem guten Weg: Er denkt nach dem Sieg überhaupt nicht mehr an den Abstieg. „Wir sind eher eine Mittelfeld- als eine Abstiegs-Mannschaft. In dieser Saison ist bei uns der siebte Platz auf jeden Fall drin“, so der Trainer über das Niveau seines Teams. Sein Fazit zum Spiel: „Die bessere Mannschaft hat gewonnen.“