Voerde Hauptakteur im kuriosen Spiel am Tanneneck

Ennepetal. 70 Zuschauer sehen ein ungewöhnliches Fußballspiel der Bezirksliga. Das war am Voerder Tanneneck los.

Es war ein wirklich ungewöhnliches Fußballspiel, das sich BW Voerde und ASSV Letmathe am 8. Spieltag der Bezirksliga vor 70 Zuschauern beim 6:1 (4:0) am Tanneneck geliefert haben. Voerde war für die bemerkenswerten fußballerischen Momente zuständig, der Gast für das Randgeschehen.

Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass eine Partie abgebrochen werden muss, weile Mannschaft zu wenig Spieler auf dem Feld noch stehen hat. „Da musste ich auch erst einmal ins Regelwerk schauen“, so Staffelleiter Michael Krauthausen (Gevelsberg). Nach dem Blick in die Paragrafen stellte der Gevelsberg unmissverständlich fest: „Sind nur noch sechs Akteure auf dem Platz, ist die Partie abzubrechen“, so Krauthausen.

Die Platzherren lieferten eine erste Halbzeit ab, wie sie sie bisher in dieser Saison noch nicht gezeigt hatten. Sehr zur Freude des Trainergespanns Marco Polo/Dimitrios Ropkas, dem sie ein zufriedenes Lächeln aufs Gesicht zauberten. Aber es war auch teilweise spektakulär, wie die Voerder den Ball laufen und den Letmathern kaum Zeit zum Verschnaufen ließen.

Partie läuft in eine Richtung

Das Spiel lief nahezu ausschließlich in eine Richtung – auf das Gästetor, in dem sich deren Keeper Dennis Laske, gleichzeitig Co-Spielertrainer seiner Mannschaft, mehrfach auszeichnete und mindestens so viele Tore verhinderte, wie er kassierte.

Auf der anderen Seite verbrachte Michel Hakenberg im Voerder Tor einen ruhigen Nachmittag. Es dauerte über eine Stunde, bis er bei einem – eher harmlosen – Freistoß erstmals ins Spielgeschehen einbezogen wurde. Gefahr gab es zumeist dann, wenn sich die Voerder Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung leisteten. Bjarne Schmidt, der defensiv eine starke Partie ablieferte, unterliefen da häufiger Fehler, die aber folgenlos blieben, weil entweder die Letmather sie nicht zu nutzen wussten, oder ein Voerder Teamkollege sie bereinigten.

Kiewitt legt den Grundstein zum Sieg

Mit einer Reihe starker Szenen und entschlossenen Torschüssen legte Marc Kiewitt den Grundstein für seinen Viererpack, der ihn in der Torjägerliste der Liga mit sechs Treffern auf Platz drei katapultierte. Kiewitt hatte bekanntlich verletzungsbedingt fünf der acht bisherigen Spiele ausgesetzt.

Marc Kiewitt, vierfacher Torschütze, legt den Grundstein zum 6:1-Sieg von BW Voerde gegen den ASSV Letmathe. Foto: Michael Scheuermann / WP

Verwundert rieben sich Zuschauer und Voerder Spieler und Trainer die Augen, als die Letmather mit nur acht Spielern zur zweiten Halbzeit aufliefen. Einen Akteur hatten sie durch Platzverweis nach 20 Minuten verloren. Trainer Marco Wimmer hatte schon im ersten Durchgang zwei seiner drei mitgereisten Ergänzungsspieler eingewechselt. Jeremy Olbi kam in der 22. Minute nach dem Platzverweis gegen Konstantinos Ioannidis für Niklas Haarmann, Samy Smajlovic kurz vor der Pause für Dominik Urumis.

Gäste-Keeper Laske scheidet verletzt aus

Und in der Kabine blieb auch Torwart Laske, der sich kurz vor dem Pausenpfiff bei einem Zusammenprall verletzt hatte. Damit war die Ersatzbank leer gefegt. Dass weitere zwei Spieler in der Kabine geblieben war, angabegemäß ebenfalls verletzt, glaubten nicht alle der mitgereisten Letmather Zuschauer. Hinter der Hand munkelten sie: „Die haben wohl keine Lust mehr.“ Schon bei der 0:5-Niederlage des ASSV im Gevelsberger Stadion Stefansbachtal war aufgefallen, dass es einigen Letmather Spielern an der richtigen Einstellung mangelte.

Voerde zum Abbruch in fünffacher Überzahl

Es ging also mit dreifacher Voerder Überzahl weiter. Und Piet Wachter forderte seine Mitspieler auf: „Weiter Fußball spielen und trotzdem Tore machen.“ Das erste Tor im zweiten Durchgang aber erzielte zur großen Überraschung der dezimierte Gast, der kurz darauf aber einen weiteren Spieler verletzt verlor. Nun also vierfache BW-Überzahl – und der 21-jährige Schiedsrichter Fabian Kost vom SV Attendorn kam ins Grübeln: abbrechen oder weiterspielen? Die Regeln waren ihm nicht ganz klar. So fragte er allen Ernstes die Letmather: „Habt ihr wirklich niemanden mehr, der spielen kann – vielleicht unter den Zuschauern?“ Die verneinten. Nachdem ein Anrufversuch bei Staffelleiter Michael Krauthausen erfolglos geblieben war, entschied er sich das Spiel fortzusetzen.

Als aber eine runde Viertelstunde später auch noch der fünfte Gästeakteur die Segel strich, beendete Kost die Partie. Sie wird mit dem Spielstand beim Abbruch gewertet, also als 6:1-Sieg der Voerder.