Ennepetal. Das nennt man Befreiungsschlag, was der TG Voerde gegen Plettenberg-Werdohl gelungen ist. Der erste Sieg im Kalenderjahr – aber was für einer!

Unter den Augen des neuen Trainers Hans-Peter Müller, der im Sommer den Landesligisten TG Voerde von Kalla Paukstadt übernehmen wird, gelangten die Ennepetaler wieder in die Erfolgsspur und besiegten den HSV Plettenberg-Werdohl um den ehemaligen TGV-Trainer Kai Henning mit 39:22 (23:8). Müller beobachtete von der Tribüne aus einen in allen Belangen überlegenen Hausherrn.

Diesmal steht die Deckung stabil

Es war der erhoffte Befreiungsschlag. In den letzten Spielen war es die Deckung, die Paukstadt Sorgen bereitete. Und genau die stand am Sonntagabend über 60 Minuten sattelfest. Dank der Unterstützung der Vorderleute war auch die Torhüterleistung deutlich besser und sorgten von Anfang an für klare Verhältnisse. Über 4:1 (6.) und 7:3 (11.) ging die TGV mit 16:4 (20.) in Führung, das Spiel war nach 20 Minuten entschieden. Die vom ehemaligen Voerder Kai Henning trainierten Gäste brachten gegen die aggressive Abwehr der Hausherren kein Bein auf den Boden und produzierten viel Fehler.

Nach der Halbzeit ließen die Voerder nicht nach und trotzten dabei auch den eigenen Personalsorgen. Mit nur acht gesunden Feldspielern hielten sie das Tempo hoch und ließen keinerlei Hoffnung beim HSV aufkommen. Die Gäste ließen die Köpfe hängen und gingen in der Höhe verdient als Verlierer vom Feld. Nach den Schwierigkeiten der vergangenen Wochen meldeten sich die Voerder eindrucksvoll zurück und ließen ihre altbekannte Heimstärke aufblitzen. „Meine Mannschaft hat vom ersten Moment alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, verteilte Paukstadt ein großes Lob. „Die klare Steigerung in der Deckung war entscheidend dafür, dass wir uns auf diese Art und Weise zurückgemeldet haben.“

TG Voerde: N. Fabiunke, Piepenstock – La. Stratmann 8, Frowein 7, Pagenkämper 7, Dössler 6, F. Riebeling 5, D. Riebeling 4, J. Thomzig 1, Bahr 1, Bunse.