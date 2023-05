Handball Verbandsliga Voerde geht ohne Druck in das letzte Spiel

Ennepetal. Die Gewissheit kam, weil ein anderer Klub dafür sorgte – und so können die Handballer der TG Voerde entspannt zum letzten Spiel der Saison reisen

Nur gut eine Stunde nach der bitteren Derby-Niederlage bei der RE Schwelm konnten die Verbandsliga-Handballer der TG Voerde aufatmen. Dank der anschließenden Niederlage des Tabellensiebten Teutonia Riemke ist den Voerdern der Klassenerhalt in dieser Saison bereits vor der abschließenden Partie sicher.

Diese steigt am Sonntag um 17 Uhr gegen den Tabellennachbarn SGSH Dragons II aus Schalksmühle. „Natürlich sind wir erleichtert“, sagt Keeper Tim Stute, der persönlich eine starke Saison spielte. „Trotzdem ist unser Ziel ganz klar ein Sieg. Wir möchten einen guten abschließenden Eindruck hinterlassen und vor allem dem Publikum etwas zurückgeben für die Unterstützung, zuhause wie auch bei den Auswärtsspielen.“

Starkes Kollektiv aus dem einer immer herausragt

Der 22-Jährige hat ebenso wie das ganze Team der Voerder eine sehr gute Entwicklung genommen, der Klassenerhalt bei vier sicheren Absteigern und einem Relegationsplatz ist daher der verdiente Lohn. „Mein erstes Jahr hier hat viel Spaß gemacht, das Vertrauen von Trainer und Mannschaft hat sehr gut getan.“ Dabei trotzten die Voerder auch der Verletzung ihres Schlüsselspielers Dennis Riebeling, der erst vor zwei Wochen auf das Feld zurückkehrte.

Riebelings Einfluss auf das Spiel der TGV war sofort wieder spürbar. „Sein Ausfall war sehr bitter für uns, aber die Jungs, die für ihn in die Bresche gesprungen sind, haben einen überragenden Job gemacht“, lobt Stute seine Teamkollegen. Riebelings Qualität sorge aber schon jetzt wieder dafür, dass gegnerische Teams anders gegen die TGV antreten. „Dennis macht die einfachen Tore, die anderen Mannschaften müssen sofort auf ihn reagieren. Es ist schön ihn wieder dabei zu haben.“

Riebeling ist stolz auf seine Mitspieler

Dennis Riebeling hatte mit einer Rückkehr in dieser Spielzeit selbst zunächst gar nicht gerechnet, ehe der Heilungsprozess bestens verlief und mehrere Ärzte ihm schließlich grünes Licht für ein Comeback gaben. „Ich freue mich, wieder auf der Platte zu stehen und dem Team helfen zu können.“ Dem teilweise kleinen Kader waren die Strapazen der langen Saison phasenweise durchaus anzumerken.

Riebeling hat für seine Mannschaft nach dem gesicherten Klassenerhalt ausschließlich positive Worte übrig. „Jeder kann stolz auf sich sein, in dieser Liga so ein Ergebnis erzielt zu haben.“ Mit Blick auf das abschließende Spiel gegen die Dragons pflichtet er Tim Stute bei. „Wir werden die Partie angehen wie jedes anders Spiel und zuhause natürlich zwei Punkte einfahren, bevor es in die Sommerpause geht.“

