Voerde fehlen beim Kellerkind einfach die Körner

Ennepetal Handball-Verbandsligist unterliegt ohne Dennis Riebeling in Hattingen nach zuletzt vier Siegen in Folge.

Nach vier Siegen am Stück ist Handball-Verbandsligist TG Voerde am Samstagabend beim Tabellenvorletzten HSG Hattingen-Sprockhövel gestolpert. Das Team von Trainer Kai Henning unterlag auswärts mit 27:29 (12:17). Im Vorfeld hatte der Voerder Coach vor der Aufgabe gegen wiedererstarkte Hattinger gewarnt, die sich in diesem Kalenderjahr deutlich gefestigter präsentieren als in der Hinrunde. „Hattingen hat ein starkes Spiel gemacht. Uns hat am Ende das nötige Glück gefehlt, die Hypothek aus der ersten Halbzeit war zu hoch“, so Henning.

Die Anfangsviertelstunde verschlief sein Team komplett. Die Voerder waren gezwungen beim Stand von 7:13 (16.) ihre Auszeit zu nehmen, die Deckung fand bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht ins Spiel. „Wir waren zu Beginn nicht richtig auf der Platte, das haben die Hattinger dann bestraft“, sprach Henning über die schwache Anfangsphase der TGV. Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft und verteidigten ihren Vorsprung bis zum Pausenpfiff.

Fabiunke macht hinten dicht

Erst danach kamen die Voerder, die auf ihren Toptorschützen Dennis Riebeling verzichten mussten, besser in die Partie. Unterstützt von Keeper Tim Fabiunke kämpften sie sich Tor um Tor heran, Noah Pfaffenbach gelang der verdiente Ausgleich zum 21:21 (48.). Die Aufholjagd kostete die Gäste, die mit einigen angeschlagenen Spieler anreisten, sichtlich Körner. Statt die Partie komplett zu drehen, ließen sie drei klare Chancen aus und liefen erneut einem Rückstand hinterher.

Kai Henning am Spielfeldrand. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

Mit den ersten 15 Minuten bin ich nicht einverstanden. Danach haben wir wirklich alles reingehauen und eine tolle Moral bewiesen. Kai Henning, Trainer des Handball-Verbandsligisten TG Voerde

In den finalen zehn Minuten lieferten sich beide ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Die Hattinger zogen fünfmal auf zwei Tore davon, fünfmal fanden die Voerder die Antwort und brachten sich wieder in die Nähe des Ausgleichs. Nach dem 27:26-Anschluss durch Fabian Riebeling in der Schlussminute kassierte der bis dahin starke Lasse Stratmann seine dritte Zeitstrafe und musste das Feld vorzeitig verlassen.

Henning lobt die Moral der Voerder

Allen Widrigkeiten zum Trotz warfen die Voerder alles rein, das letzte Wort hatte dann aber HSG-Akteur Sven Schmitz, der mit der Schlusssirene den Endstand herstellte und für großen Jubel in der Hattinger Kreissporthalle sorgte. Henning wollte seinen Spielern für die Leistung in Halbzeit zwei keinen Vorwurf machen. „Mit den ersten 15 Minuten bin ich nicht einverstanden. Danach haben wir wirklich alles reingehauen und eine tolle Moral bewiesen, die am Ende leider nicht mit einem Punkt belohnt wurde.“

TGV: Krüner, T. Fabiunke – Pfaffenbach 10, Brüggemann 7/4, Stratmann 5, Frowein 3, F. Riebeling 2, Jung, Thomzig, Jähnichen, Pagenkämper, Eisenberg, Haas

